Svemirski kauboji i geopolitički reality show
Explora: Uspon na Mount Rushmore
U prvoj ovogodišnjoj epizodi Explore Korado i Elvis seciraju svijet koji sve više sliči na jeftin holivudski akcijski film. Glavna tema je “otmica” venecuelanskog predsjednika Madura, koju opisuju kao vrhunac ekonomije doživljaja – gdje se geopolitika prodaje kao 4K prijenos za mase. Pričaju o tome kako Trump želi svoju glavu na Mount Rushmoreu, o propasti petrodolara i o tome da u 2026. više ne možemo vjerovati niti jednom videu zbog AI-ja. Dotakli su se i Elon Muska koji “preslaguje” satelite u orbiti, te objasnili zašto bi Kinezi mogli biti ti koji će nuklearkama spašavati Zemlju od asteroida. Ukratko: živimo u dobu u kojem je laž postala vrlina, a šoubiznis je progutao i znanost i politiku. HRT