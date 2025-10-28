Revolucija na čekanju, ali rezervacije rasprodane
Godinu dana nakon tragedije u Srbiji: Novi Sad ponovno u središtu otpora
Prosvjedi koji su započeli prošle godine u Novom Sadu nakon urušavanja nadstrešnice na kolodvoru prerastali su u najdugotrajniji pokret protiv vlasti Aleksandra Vučića. Iako vlast nije pala, a prosvjedi nisu ugašeni, Srbija živi u „ravnoteži nemoći“. Studenti su postali simbol pobune i građanske svijesti, a filozofi govore o „prostoru neodlučnosti“ – trenutku kad društvo tek postaje nešto novo. Dok režim i dalje pokušava kontrolirati narativ, mladi poručuju: „Sad ili nikad.“ Novi Sad sada očekuje najveće okupljanje do sada. DW