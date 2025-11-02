Kad država padne zajedno s nadstrešnicom
Novi Sad u tišini: 16 lampiona za 16 života
Deseci tisuća građana okupili su se u Novom Sadu na komemoraciji za 16 poginulih u padu nadstrešnice željezničkog kolodvora. Skup je protekao mirno, uz 16-minutnu šutnju i puštanje lampiona. Majka jedne od žrtava pozvala je predsjednika Vučića na raspisivanje izbora i najavila štrajk glađu. Vlast i oporba obilježile su tragediju odvojeno, dok studenti poručuju da će imena stradalih „zauvijek živjeti u sjećanju“. Vlada je 1. studenoga proglasila Danom žalosti. Index