Kad država padne zajedno s nadstrešnicom

43 posto ispitanika tvrdi kako nije bitno tko će doći na vlast umjesto Vučića, dok 39 posto ispitanika smatra da bi im bilo gore bez Vučića. Što se tiče prosvjeda protiv vlasti, 58 posto ih podržava, a 39 posto ne podržava. Više od polovice građana misli da Srbija ide u pogrešnom smjeru. Istovremeno, trećina ispitanika vjeruje da je Srbija na dobrom putu. Polarizacija se vidi i u tome što ispitanici prepoznaju kao najveći problem Srbije. Za 26 posto ispitanika najveći je problem sistemska korupcija, a za 20 posto ispitanika su najveći problem studenti i blokade. Podsjetimo, Vučić je prošli tjedan izjavio da će predsjednički i parlamentarni izbori vjerojatno biti održani zajedno u prosincu iduće godine. Napomenuo je kako neće mijenjati Ustav, odnosno da se neće ponovno kandidirati za dužnost predsjednika. Index