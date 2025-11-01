Nadstrešnica kao simbol svega što ne valja
Godina urušavanja: Novi Sad od tragedije do pobune
Urušavanje nadstrešnice novosadskog kolodvora 1. studenog 2024., u kojem je poginulo 16 ljudi, potaknulo je najveće prosvjede u Srbiji u posljednja dva desetljeća. Tragediju su slijedili val bijesa, ostavke ministara, policijska brutalnost i studentski pokret koji je prerastao u simbol građanskog otpora. Usred nasilja, pomilovanja i europskih reakcija, pokrenute su istrage o korupciji i zlouporabi fondova. Godinu dana kasnije, Novi Sad ostaje epicentar borbe za pravdu i pitanje tko će odgovarati — i za urušeni krov, i za urušeno povjerenje. Index
- Tisuće ljudi okupiralo Novi Sad, u ponoć je u gradu zavladala tišina, nosili 16 vijenaca, Vučić pozvao da subotnji skup u Novom Sadu protekne mirno i s pijetetom prema žrtvama, studenti mu odgovorili: Ne prihvaćamo ispriku već prijevremene izbore (Jutarnji)