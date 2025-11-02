Kad se traktori sretnu s politikom
Studentski marš u Novom Sadu: Prosvjed ili trening za demokraciju?
U Novom Sadu je održan komemorativni skup povodom prve godišnjice tragičnog pada nadstrešnice, s oko 40.000 sudionika. Terzić vidi okupljanje kao simbol želje za promjenama i pravdom, dok Puhovski kritizira nejasan program i moguću manipulaciju opozicije. Tu se stalno uvježbava nešto, ali se ništa ne događa. Istina je da su oni protiv Vučića, ali među njima ih je jako puno koji su dalje od Europske unije od Vučića. Kako ću ja vjerovati u demokratsku tranziciju tako jedne tajnovite skupine koja je očito dobro organizirana, ali nema programa? Vučić je, ocjenjuju, reagirao pomirljivo, a američki utjecaj, osobito Trumpov, naznačen je kao faktor. Studenti i opozicija potencijalno igraju stratešku igru, dok medijska kontrola i nepoznanice oko studentskog pokreta stvaraju nesigurnu političku situaciju. Index, HRT