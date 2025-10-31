Masovni skup u Novom Sadu: tisuće ljudi i studenti stižu unatoč obustavi vlakova i uhićenju oporbenjaka - Monitor.hr
Danas (16:00)

Bombama protiv vlakova, studentima protiv režima

Masovni skup u Novom Sadu: tisuće ljudi i studenti stižu unatoč obustavi vlakova i uhićenju oporbenjaka

  • Dan uoči komemoracije za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja bi mogla postati najveći skup u povijesti Srbije, vlasti su obustavile željeznički promet zbog navodnih dojava o bombama. Tisuće građana i studenata pješače prema gradu, dok je policija uhitila oporbenog političara Mišu Bačulova. Kritičari tvrde da režim time pokušava spriječiti masovni dolazak prosvjednika i ugušiti val građanskog nezadovoljstva koji traje već godinu dana (Index)
  • Podsjetimo, pri padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, poginulo je 15 osoba, dok je jedna kasnije preminula u bolnici od zadobivenih ozljeda (tportal)
  • Komemoracija za 16 žrtava pada nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici obilježava godinu dana od tragedije koja je potaknula najveće građanske i studentske prosvjede u novijoj srpskoj povijesti. Pokret, koji je započeo minutom tišine i prerastao u višemjesečne demonstracije protiv režima Aleksandra Vučića, zahtijevao je objavu dokumentacije o izgradnji stanice i poštivanje ustavnih nadležnosti. Usprkos represiji, studentski bunt prerastao je u politički pokret s pozivima na izbore, a kroz godinu dana oblikovao je novu društvenu dinamiku i otvorio pitanje održivosti vlasti. Momčilo Đurđević za Index

Danas (11:00)

Šetnja tišine glasnija od svih parola

Novi Sad spreman za komemorativni marš u čast 16 stradalih građana

U subotu, 1. studenoga, građani i studenti iz cijele Srbije okupit će se u Novom Sadu na komemorativnom maršu posvećenom 16 poginulih građana. Sudionici će se simbolično okupiti na 16 lokacija i uputiti prema Željezničkoj stanici, gdje će održati 16 minuta šutnje, nakon čega slijede govori i polaganje vijenaca. Organizacija, koju vode studenti, uključuje dočeke kolona iz više gradova, punktove za pomoć i poziv na miran, dostojanstven skup bez političkih obilježja. Skup završava na Keju, uz poruku – borba za pravdu se nastavlja. N1

Prekjučer (13:00)

Godinu dana poslije – beton i sustav i dalje pucaju po šavovima

Studentski pokret u Srbiji godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu traži odgovornost i izbore

Godinu dana nakon urušavanja nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici, u kojoj je poginulo 16 ljudi, studentski pokret prerastao je u nacionalni simbol otpora korupciji i neodgovornosti vlasti. Pod sloganom „Ruke su vam krvave“, studenti zahtijevaju izbore i funkcionalne institucije. Analitičari ističu da su promijenili društvenu klimu, ali ne i političke odnose. Pokret gradi izbornu infrastrukturu, čuva nezavisnost od opozicije i najavljuje veliki komemorativni skup 1. studenoga – bez nasilja, ali s porukom: „Idemo do kraja.“ DW

Utorak (09:00)

Revolucija na čekanju, ali rezervacije rasprodane

Godinu dana nakon tragedije u Srbiji: Novi Sad ponovno u središtu otpora

Prosvjedi koji su započeli prošle godine u Novom Sadu nakon urušavanja nadstrešnice na kolodvoru prerastali su u najdugotrajniji pokret protiv vlasti Aleksandra Vučića. Iako vlast nije pala, a prosvjedi nisu ugašeni, Srbija živi u „ravnoteži nemoći“. Studenti su postali simbol pobune i građanske svijesti, a filozofi govore o „prostoru neodlučnosti“ – trenutku kad društvo tek postaje nešto novo. Dok režim i dalje pokušava kontrolirati narativ, mladi poručuju: „Sad ili nikad.“ Novi Sad sada očekuje najveće okupljanje do sada. DW

24.10. (10:00)

Kad šator postane državna stvar

Vučić incident u Ćacilendu proglasio terorizmom, kritičari vide politički spin

Beograd je potresao incident u kojem je 70-godišnji umirovljenik zapalio šatore ispred Skupštine Srbije i ranio jednog Vučićeva simpatizera. Predsjednik Vučić odmah je događaj nazvao terorističkim činom, dok analitičari ocjenjuju da je riječ o propagandnom manevru i zlouporabi institucija. Umirovljenik je bivši pripadnik tajne službe, što dodatno budi sumnje. Stručnjaci upozoravaju da Vučić koristi incident kako bi prikrio loš dojam nakon oštre rezolucije Europskog parlamenta i održao atmosferu straha i podjela uoči izbora. DW

18.10. (09:00)

Bezimeni ili Vučić – izbor koji zbunjuje više od studentske liste

Provedena anketa u Srbiji: Studentska lista – 44%, Vučić – 32%

43 posto ispitanika tvrdi kako nije bitno tko će doći na vlast umjesto Vučića, dok 39 posto ispitanika smatra da bi im bilo gore bez Vučića. Što se tiče prosvjeda protiv vlasti, 58 posto ih podržava, a 39 posto ne podržava. Više od polovice građana misli da Srbija ide u pogrešnom smjeru. Istovremeno, trećina ispitanika vjeruje da je Srbija na dobrom putu. Polarizacija se vidi i u tome što ispitanici prepoznaju kao najveći problem Srbije. Za 26 posto ispitanika najveći je problem sistemska korupcija, a za 20 posto ispitanika su najveći problem studenti i blokade. Podsjetimo, Vučić je prošli tjedan izjavio da će predsjednički i parlamentarni izbori vjerojatno biti održani zajedno u prosincu iduće godine. Napomenuo je kako neće mijenjati Ustav, odnosno da se neće ponovno kandidirati za dužnost predsjednika. Index

08.09. (10:00)

Suzavac kao predizborni parfem režima

Policijska represija u Novom Sadu izazvala nove prosvjede

Prosvjed u Novom Sadu pod sloganom „Srbijo, čujemo li se?“ završio je brutalnim sukobom s policijom, uz pendrake, suzavac i šok-bombe. Dok vlast tvrdi da je reagirala na napade prosvjednika, svjedoci i pravnici ističu da je nasilje izazvano namjerno radi kompromitacije okupljenih. Oporba i pravni stručnjaci ocjenjuju da režim Aleksandra Vučića koristi represiju i zastrašivanje kao glavno sredstvo održavanja na vlasti. Unatoč pritiscima, najavljeni su novi prosvjedi i studentske blokade pod parolom „Indeks je jači od pendreka“. DW

01.09. (13:00)

Uvijek se nađe krivac, ali odgovoran - teško

Srbija: Nema dogovora i kompromisa, osim u prisustvu treće strane sa batinom u ruci

Osvrnimo se samo na poslednjih 35 godina: međuetnički rat devedesetih, zimski protesti zbog izborne krađe 1996/97, bombardovanje Republike Srpske 1995. i SR Jugoslavije 1999. i konačno 5. oktobar, okončavani su samo pod pritiskom pobunjenog i pokradenog naroda i/ili stranih sila, uz stavljanje potpisa u tuđim vojnim bazama, kroz lex specialis, kapitulacije pod šatorom… Zato je teško očekivati da čovjek koji je zakleti baštenik i radikalski kreator tog i takvog mentaliteta isključivosti, društvenih podjela i ratobornih politika, posle svega se izvini onima koje je nazivao teroristima, ustašama, izdajnicima, stranim plaćenicima, separatistima, pozivajući tako na linč i odmazdu prema sopstvenim građanima. Jer, ko će u okolnostima besramne stigmatizacije neistomišljenika sjesti preko puta takvog predsjednika države? Momčilo Đurđić za Index

29.08. (14:00)

Teletabis bez signala

Vučićeva vlast u Srbiji pokazuje znakove slabljenja i mogućeg raspada

Analiza portala Nova.rs ukazuje na znakove slabljenja i mogućeg raspada vlasti Aleksandra Vučića. Režim se suočava s financijskim problemima, o čemu svjedoče kašnjenja plaća u javnom sektoru i na lokalnoj razini. Istodobno, sve je očitije da se policija izjednačava sa stranačkim batinašima, dok se autonomija sveučilišta bezobzirno gazi. Kritički mediji su pod pritiskom, slično kao 1999. godine. Najveći pokazatelj slabosti je, međutim, unutarnji raspad Srpske napredne stranke, čija je podrška na terenu sve manja, a koalicije se raspadaju. Index

20.08. (20:00)

Evo ti ga na, opet revolucija

Prosvjedi u Srbiji: od revolta do samozaštite


U Srbiji je počeo novi val prosvjeda, koji je eskalirao nakon događaja u Novom Sadu. Tekst opisuje tri ključne točke: val demoliranja prostorija vladajuće stranke SNS, optužbe studentice Nikoline Sinđelić protiv policijskog zapovjednika za fizičko nasilje i prijetnje silovanjem, te izjavu Ane Brnabić o navodnoj sabotaži željezničke stanice. Mnogi, poput Valjevca Slobodana Brankovića, tvrde da su nasilje i demoliranje rezultat opravdanog revolta građana, a ne “ubačenih elemenata”, kao odgovor na brutalnu policijsku represiju. Biljana Đorđević, političarka, naglašava da vlast koristi sve metode za diskreditaciju, ali da podrška Nikolini Sinđelić pokazuje potencijal za otpor. Zbog nepovjerenja u institucije, građani u Valjevu organiziraju vlastitu samozaštitu. Novosti

19.08. (18:00)

Kad demokracija uzme godišnji, pendreci rade prekovremeno

Srbija na rubu: prosvjedi protiv Vučića prerastaju u ulično ratovanje

Nakon devet mjeseci mirnih okupljanja, prosvjedi u Srbiji eskalirali su u nasilje. Sukobi prosvjednika, policije i pristaša SNS-a poprimaju oblike uličnog rata. Građani svjedoče policijskoj brutalnosti i masovnim privođenjima, dok predsjednik Vučić najavljuje „oštar odgovor države“. Aktivisti upozoravaju na mafijaške metode vlasti i strahuju za ljudske živote. Analitičari smatraju da obje strane zapinju u „ravnoteži nemoći“ i da izlaz leži u dijalogu i fer izborima. DW

 