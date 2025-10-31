Bombama protiv vlakova, studentima protiv režima

Osvrnimo se samo na poslednjih 35 godina: međuetnički rat devedesetih, zimski protesti zbog izborne krađe 1996/97, bombardovanje Republike Srpske 1995. i SR Jugoslavije 1999. i konačno 5. oktobar, okončavani su samo pod pritiskom pobunjenog i pokradenog naroda i/ili stranih sila, uz stavljanje potpisa u tuđim vojnim bazama, kroz lex specialis, kapitulacije pod šatorom… Zato je teško očekivati da čovjek koji je zakleti baštenik i radikalski kreator tog i takvog mentaliteta isključivosti, društvenih podjela i ratobornih politika, posle svega se izvini onima koje je nazivao teroristima, ustašama, izdajnicima, stranim plaćenicima, separatistima, pozivajući tako na linč i odmazdu prema sopstvenim građanima. Jer, ko će u okolnostima besramne stigmatizacije neistomišljenika sjesti preko puta takvog predsjednika države? Momčilo Đurđić za Index