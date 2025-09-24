ChatGPT – novi najbolji frend koji vam potajno otima posao
Građani sve češće koriste AI, ali i dalje mu ne vjeruju previše
Novo nacionalno istraživanje o percepciji umjetne inteligencije pokazuje da 95% građana prati vijesti o AI-u, a više od polovice već koristi alate poput ChatGPT-ja. Iako AI pismenost lagano raste, povjerenje stagnira – tek 21% vjeruje sustavima, dok 37% izražava nepovjerenje. Najveći strahovi vezani su uz dezinformacije, privatnost i gubitak poslova. Pozitivni stavovi polako rastu, no 33% smatra da rizici nadmašuju koristi. Unatoč širem korištenju, većina ostaje pri besplatnim verzijama, a interes za dodatnu edukaciju ostaje nizak. tportal