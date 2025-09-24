ChatGPT – novi najbolji frend koji vam potajno otima posao

U Njemačkoj, gdje nedostaje stotine tisuća kvalificiranih radnika, umjetna inteligencija (AI) sve više pomaže obrtnicima. Male tvrtke, poput jedne za grijanje koriste AI za automatizaciju uredskih poslova, poput kreiranja ponuda i komunikacije s klijentima, omogućujući rad 24/7. U pekarstvu, AI se koristi za precizno predviđanje potražnje, smanjujući bacanje hrane za 5-10%. Iako stručnjaci poput Christopha Krausea i sindikati vide velik potencijal u AI-ju, naglašavaju da on ne smije zamijeniti ljude, već ih osnažiti, posebno u zanatima. Etičarka Karen Joisten i sindikati upozoravaju na rizike, poput gubitka vještina i nadzora, te ističu potrebu za društvenom raspravom i obukom zaposlenika. DW