Građani sve češće koriste AI, ali i dalje mu ne vjeruju previše - Monitor.hr
Danas (08:00)

ChatGPT – novi najbolji frend koji vam potajno otima posao

Građani sve češće koriste AI, ali i dalje mu ne vjeruju previše

Novo nacionalno istraživanje o percepciji umjetne inteligencije pokazuje da 95% građana prati vijesti o AI-u, a više od polovice već koristi alate poput ChatGPT-ja. Iako AI pismenost lagano raste, povjerenje stagnira – tek 21% vjeruje sustavima, dok 37% izražava nepovjerenje. Najveći strahovi vezani su uz dezinformacije, privatnost i gubitak poslova. Pozitivni stavovi polako rastu, no 33% smatra da rizici nadmašuju koristi. Unatoč širem korištenju, većina ostaje pri besplatnim verzijama, a interes za dodatnu edukaciju ostaje nizak. tportal


Slične vijesti

Jučer (19:00)

Lokalna regulativa, globalna sudbina

Hrvatska sprema svoj AI plan, ali budućnost kroje SAD i Kina

Hrvatska izrađuje Nacionalni i Akcijski plan za razvoj umjetne inteligencije do 2032., uz kaznenopravne izmjene za sankcioniranje zloupotreba. Fokus je na digitalnoj transformaciji javne uprave, zdravstva i gospodarstva te zaštiti privatnosti. No stručnjaci upozoravaju na prijetnje gubitka kontrole nad superinteligentnim AI-jem i nestanak privatnosti u digitalnoj eri. Hrvatska je nisko rangirana na Globalnom indeksu za odgovoran AI, iako je pohvaljena zbog zaštite radnika. Ipak, ključne odluke o budućnosti umjetne inteligencije donosit će se u SAD-u i Kini, čiji razvoj modela diktira globalne standarde i rizike. Faktograf

Jučer (19:00)

Kad ti umjesto motivacijskog govornika dođe prorok apokalipse

Kum AI-ja bez filtera: Mladi, spremite se na distopiju

Geoffrey Hinton, “kum umjetne inteligencije”, upozorio je da AI neće donijeti prosperitet već masovnu nezaposlenost i dublje društvene nejednakosti. Smatra da univerzalni temeljni dohodak ne može nadomjestiti gubitak ljudskog dostojanstva jer rad daje smisao. Posebno je pesimističan prema mladima, kojima poručuje da nemaju razloga za optimizam jer je prijetnja AI-ja usporediva s invazijom izvanzemaljaca. Kritizira američku utrku s Kinom u razvoju AI-ja i ističe da čovječanstvo stoji na povijesnoj raskrsnici s mogućnošću nevjerojatno dobrog ili lošeg ishoda. Index

Prekjučer (14:00)

Ovaj sadržaj nije generirala umjetna inteligencija, očito

AI prijeti novinarstvu: manje klikova, manje poslova, više bućkuriša

Umjetna inteligencija mijenja medijski krajolik, smanjujući posjećenost portalima kroz Googleove AI preglede i zero-click pretraživanja te ugrožavajući radna mjesta, osobito početnička. Novinari i stručnjaci upozoravaju da AI koristi autorski sadržaj bez naknade, nudi kompilacije često netočnih podataka i uništava prilike za mlade u redakcijama. Dok portali koji se oslanjaju na copy-paste riskiraju nestanak, jedinu dugoročnu šansu imaju mediji s originalnim pričama i provjerom činjenica – jer AI još uvijek “halucinira” i ne može stvoriti istinsku novost. tportal

Subota (21:00)

Kad ChatGPT igra učenika Sokratu — i zaboravi šestar!

Studija otkriva kako ChatGPT rješava Platonov problem udvostručenja kvadrata

Studija istraživača s Cambridgea i Hebrejskog sveučilišta testirala je ChatGPT-ovo rješavanje Platonovog zadatka udvostručenja kvadrata. Umjesto klasičnog geometrijskog rješenja, AI je prvo posegnuo za algebrom. Na Sokratovski vođena pitanja odgovarao je kao učenik, griješeći i improvizirajući, ali naposljetku prepoznao izvorno rješenje. To pokazuje da AI ne samo “izvodi znanje”, već i “uči” kroz dijalog. Autori naglašavaju važnost poticanja kritičkog promišljanja pri radu s AI-em, kako bi učenici razvijali razumijevanje, a ne samo prihvaćali gotova rješenja. Bug

12.09. (13:00)

Kad ljudi nestanu, a klikovi još uvijek vladaju

Mrtvi internet: kako AI i botovi preuzimaju mrežu

Teorija mrtvog interneta tvrdi da većinu internetskog sadržaja danas generiraju AI, botovi i korporativni algoritmi, umjesto stvarnih ljudi. Automatizacija preuzima društvene mreže i web stranice, potičući senzacionalizam, clickbaite i političku propagandu. Do 2026. čak 90% sadržaja moglo bi biti sintetski generirano. Internet, nekad spontan i ljudski, sada je pod utjecajem profita i algoritama, što smanjuje autentičnost i ljudsku interakciju. Platforme optimiziraju vrijeme provedeno online, dok stvarni korisnici gube dominaciju, a digitalni prostor postaje sve više automatiziran i kontroliran. Lider

12.09. (09:00)

AI obećava manje rada – ali tko kaže da ćeš si moći priuštiti odmor?

Umjetna inteligencija i rad: kraj posla ili samo kraći tjedan?

Tehnološki optimisti vjeruju da bi umjetna inteligencija mogla osloboditi čovječanstvo od rada i donijeti više slobodnog vremena, no povijest i ekonomska stvarnost nude oprez. Keynes je 1930. predvidio 15-satni radni tjedan, ali ljudi su umjesto odmora birali veće prihode i potrošnju. Automatizacija najčešće zamjenjuje zadatke, a ne cijele poslove, stvarajući i nova radna mjesta. Ako koristi AI budu pravedno raspodijeljene, moguće je skraćivanje radnog tjedna, ali masovno besposleno društvo ostaje nerealno – i potencijalno nepoželjno. Vlade i institucije moraju radnike pripremiti za nove vještine. Poslovni

31.08. (15:00)

Mozak je i dalje car

Singapurski HRM AI nadmašio ChatGPT u logičkom zaključivanju

Singapurska tvrtka Sapient Intelligence razvila je hijerarhijski model zaključivanja (HRM), umjetnu inteligenciju inspiriranu ljudskim mozgom, koja u logičkim zadacima nadmašuje najnaprednije jezične modele poput GPT-4. HRM koristi dva povezana modula – jedan za planiranje, drugi za brze izračune – i tehniku “iterativnog rafiniranja” umjesto klasičnog chain-of-thought pristupa. Trenirajući na samo 1000 primjera i sa 27 milijuna parametara, HRM je na ARC-AGI testu postigao 40 % točnosti, gotovo dvostruko više od LLM-ova. Potencijal primjene vidi se u medicini, robotici i klimatskim znanostima. Bug

29.08. (18:00)

Kad svi dobiju supermoći, tko još broji žetone?

Kraj igre nulte sume: umjetna inteligencija i era obilja

Umjetna inteligencija dovodi u pitanje stoljetni mentalitet nulte sume, gdje je tuđi dobitak značio naš gubitak. AI demokratizira znanje, smanjuje trošak stvaranja i omogućuje svima pristup alatima koji su nekad bili rezervirani za elite. Vrijednost se sve manje mjeri stručnim kvalifikacijama, a sve više maštom, svrhom i kreativnim povezivanjem ideja. Ako društvene strukture uspiju pratiti ovaj pomak, pred nama je era inkluzivnog rasta, novih oblika vrijednosti i redefinicije samog pojma inteligencije. tportal

28.08. (19:42)

Hrvatska dobiva službeni kurikul o umjetnoj inteligenciji za 5. i 6. razred

25.08. (20:00)

Neće vam ugraditi vešmašinu, ali će vam naplatiti radove brže od majstora

Umjetna inteligencija kao pojačanje za obrtnike u Njemačkoj

U Njemačkoj, gdje nedostaje stotine tisuća kvalificiranih radnika, umjetna inteligencija (AI) sve više pomaže obrtnicima. Male tvrtke, poput jedne za grijanje koriste AI za automatizaciju uredskih poslova, poput kreiranja ponuda i komunikacije s klijentima, omogućujući rad 24/7. U pekarstvu, AI se koristi za precizno predviđanje potražnje, smanjujući bacanje hrane za 5-10%. Iako stručnjaci poput Christopha Krausea i sindikati vide velik potencijal u AI-ju, naglašavaju da on ne smije zamijeniti ljude, već ih osnažiti, posebno u zanatima. Etičarka Karen Joisten i sindikati upozoravaju na rizike, poput gubitka vještina i nadzora, te ističu potrebu za društvenom raspravom i obukom zaposlenika. DW