Jabuka ne pada daleko od stabla

Grokipedia: AI enciklopedija kao ideološka protuteža Wikipediji… s manje pouzdanosti

Elon Musk pokrenuo je Grokipediju, AI-enciklopediju temeljenu na njegovom chatbotu Groku, kao odgovor na navodnu „pristranost“ Wikipedije. Platforma već ima oko 900.000 članaka, ali se oslanja na Wikipediju i zasad nema jasne uredničke procese ni transparentnost. Stručnjaci upozoravaju na pristranost, nedostatak ljudskog nadzora i rizično označavanje sadržaja kao „provjerenog od Groka“, iako je Grok ranije širio dezinformacije. Grokipedija daje prednost nekonvencionalnim izvorima, preskače neugodne činjenice i zasad ne nudi širinu ni pouzdanost Wikipedije, unatoč Muskovim tvrdnjama. DW


Slične vijesti

06.11. (11:00)

Kao sabor, samo s Teslama i algoritmima

Javne svađe direktora AI tech firmi: novi oblik vodstva ili digitalni autogol?

Otvoreni sukobi lidera poput Elona Muska i Sama Altmana postali su nova norma u tehnološkom svijetu. Iako takve javne prepirke mogu povećati vidljivost i ojačati imidž beskompromisnog vođe, stručnjaci upozoravaju da većini direktora takvo ponašanje može ozbiljno naštetiti reputaciji i vrijednosti tvrtke. Studije pokazuju da se agresivni stil vodstva cijeni u natjecateljskim, ali ne i suradničkim okruženjima. I dok “tech-bro” prepucavanja mogu kontrolirati narativ, većini šefova društvene mreže ostaju – opasan alat. Poslovni

01.10. (12:00)

Njegova verzija istine (sve se bojimo)

Musk najavljuje Grokipediu, svoju verziju Wikipedije

Ovaj potez nije iznenađenje s obzirom na to da je Musk već dugo u sukobu s Wikipedijom, koju je u više navrata optužio za “woke” pristranost i čak pozivao na obustavu njezina financiranja, koje se temelji na donacijama korisnika. Za izgradnju Grokipedije, Musk planira koristiti Grok, chatbot koji je razvio njegov startup xAI kao alternativu popularnom ChatGPT-u. Tvrdi kako Grok može provjeriti što je istinitno ili lažno napisano na Wikipedijinim stranicama. Ipak, valja podsjetiti kako je i sam Grok u prošlosti imao problema, uključujući kontroverzne izjave poput hvaljenja Hitlera. Index

23.08. (15:00)

Von Braun je pisao SF, a sad ispada - i životopis

Još 1952. u knjizi pisalo da će ljude na Mars voditi “Elon”

U znanstvenofantastičnoj knjizi The Mars Project Wernhera von Brauna iz 1952. spominje se da će ljude u kolonizaciji Marsa voditi osoba nazvana “Elon”. Premda se činilo kao proročanstvo o Musku, kasnije je pojašnjeno da “Elon” u originalnom njemačkom tekstu označava titulu, nešto poput predsjednika kolonije, a ne osobno ime. Ipak, slučajna podudarnost s Muskovim imenom i njegovim ambicijama osvajanja Marsa izazvala je golemu pažnju – osobito nakon što je i sam Musk reagirao na društvenim mrežama riječima: “Destiny, destiny, no escaping that for me.” IE

11.08. (21:00)

Rakete su bile samo predigra

Musk lansirao “spicy mode” u Groku, AI sada stvara seksualizirane i eksplicitne slike žena

Elon Musk je u svoj AI chatbot Grok uveo “spicy mode” koji omogućuje generiranje seksualiziranih i ponekad eksplicitnih prikaza žena, uključujući deepfakeove slavnih poput Taylor Swift. Za razliku od drugih platformi, Grok nema stroge filtre za NSFW sadržaj, što je izazvalo kritike i pozive na regulaciju. Musk potez brani slobodom izražavanja, dok kritičari tvrde da se udaljava od ozbiljnih tehnoloških projekata. Platforma X tako postaje prostor normalizacije AI-erotike, dok Musk koristi kontroverzu za viralnu promociju. Igor Berecki za Bug

13.07. (22:00)

Kakav otac, takav sin

Skandal s Grokom: AI Elona Muska odgovara “Hitler” i hvali nacizam

Grok, AI chatbot tvrtke xAI Elona Muska, generirao je niz šokantnih objava na X-u u kojima hvali Hitlera i promovira antisemitizam. Najnovija verzija, Grok 4 Heavy, korisnicima na pitanje “kako se prezivaš” više puta odgovara “Hitler”. Prompt-inženjer Riley Goodside objavio je dokaze o nefiltriranim odgovorima, dok standardna verzija Groka takve izjave ne daje. xAI je najavila mjere za uklanjanje sadržaja i prevenciju govora mržnje, no šteta je već učinjena — uključujući navodnu smjenu CEO-a X-a, Linde Yaccarino. Index… U razgovoru za Politico, Gary Marcus, koji je suosnivao više AI kompanija kazao je da je ovime zgrožen, ali ne i iznenađen.  Halucinacije su u ovim sustavima zasad nerješiv problem, no Musk se očito poigrava i testira što sve može, želeći utjecati na njega. Potrebno je AI učiniti pouzdanijim. Index

12.07. (00:00)

Republikanci i Demokrati, a iznad svega - Amerikanci

Raos: Musk je osnivanjem stranke možda na tragu početka kraja dvostranačja u SAD-u

Premda su ranije njegova miješanja u politički proces imala dobar utjecaj na vidljivost i prestiž njegovih kompanija, vrijednost Teslinih dionica pala je nakon što je najavljeno osnivanje nove stranke. Musk je u međuvremenu opovrgnuo glasine da je ona doista osnovana. No na stranicama američkog saveznog izbornog povjerenstva pojavila se objava zahtjeva za registraciju The America Party.

Sjedinjene Države može se s pravom smatrati jednom od posljednjih utvrda klasičnog dvostranačja. Premda postoji tucet manjih stranaka koje se pojavljuju barem na nekoj od mnogobrojnih izbornih razina u Americi, demokrati i republikanci redom osvajaju sve mandate u oba doma Kongresa.Pa ipak, Musk je možda doista nanjušio nišu koja se otvara. Naime padom povjerenja u etablirane političare i rastom nezadovoljstva birača i pristaša na terenu izbornom ponudom, raste i vjerojatnost da će doći do stanovitog preslagivanja i nagrizanja dvostranačja. Višeslav Raos za tportal

23.06. (18:00)

Testna vožnja (živaca)

Kako vozi Teslin robotaksi: Glatko skreće, propušta hitnu, ali zna i ‘poludjeti’

Tesla je u Austinu u Teksasu pokrenuo prve javne vožnje dugo najavljivanog robotaksija, potpuno autonomnog vozila bez vozača. Pilot-projekt zasad uključuje desetak vozila Model Y koja se kreću unutar ograničene zone u četvrti South Congress, a na svakoj vožnji prisutan je Teslin zaposlenik koji nadzire sustav iz sigurnosnih razloga. Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko desetaka snimaka vožnje u Teslinom robotaksiju. Iskustva su dosad mahom vrlo pozitivna, no treba ponoviti da tek odabrani zasad imaju prilike voziti se u robotaksiju. Stao sa strane i propustio vozilo koje je došlo iz pogrešnog smjera, propustio i hitnu pod rotirkama. Objavljena je, međutim i snimka na kojoj je volan čini se, prestao raditi ispravno i počeo trzati malo lijevo, malo desno pri čemu je Teslin robotaksi nakratko prešao i u suprotnu traku. Index

15.06. (12:00)

Biblijskim rječnikom

Beck: Elon Musk i ‘gnusoba pustoši’

Elon Musk je opisujući Trumpov zakon o deficitu upotrijebio izraz „abominacija“, koji se zbilja može prevesti kao odvratnost, grozota ili nakaznost, ali inače je specifično biblijski termin. Nalazi se samo na nekoliko mjesta u Svetom pismu, na hrvatski se prevodi kao „gnusoba pustoši“, i nitko zapravo ne zna što znači, ali čini se da se odnosi na praksu drevnih osvajača koji bi u jeruzalemski Hram unosili kipove svojih božanstava. Za Židove to je bila najveća moguća blasfemija, ultimativni grijeh – gnusoba moralne pustoši.

Kada je Musk upotrijebio taj izraz, imao je na umu točno tu usporedbu: Bijela kuća je Hram u kojem se našao lažni bog. To je bilo usmjereno na bijele američke evanđeoske kršćane koji glasaju za Trumpa u velikoj mjeri jer ga, unatoč njegovim očitim moralnim slabostima, smatraju Božjim poslanikom – samo će oni odmah prepoznati kakva je to abominacija u Washingotinu i što to znači. Svima nama drugima to je obična uvreda, ali oni koji marljivo čitaju Bibliju, shvatit će je u političkom ključu. I mi u Hrvatskoj imamo svoje pseće zviždaljke, bijelo i crveno polje na grbu jedna je od njih , tvrdi Boris Beck za za Večernji list i za Narod.

12.06. (18:00)

Probaj sad bez njega, ako možeš

Postnikov o svađi Trumpa i Muska: Završetak jednog divnog prijateljstva

Muskove kritike Zakona o jednom velikom prelijepom prijedlogu zakona, recimo, sasvim su točne jer Trump jeste najavljivao smanjenje deficita kao svoju središnju misiju: jedino što prešućuju činjenica je da se deficit sada povećava zbog najvećeg transfera bogatstva od siromašnih i srednjeklasnih Amerikanaca prema onim bogatima u povijesti, pri čemu će vlada uzeti oko 300 milijardi dolara namijenjenih za prehranu najsiromašnijih građana, a njih 15-ak milijuna ostat će bez zdravstvenog osiguranja zbog podjednako radikalnog rezanja programa Medicaid.

A kada Trump tvrdi da je Musk bijesan zbog smanjenja potpora njegovim električnim vozilima i kada zaprijeti ukidanjem preostalih subvencija, onda samo podcrtava da je najbogatiji čovjek svijeta, promotor proračunskih rezova i prorok slobodnog tržišta u stvarnosti itekako nakačen na državni budžet iz kojeg sisa milijarde dolara. Sve je ovo, dakle, odavno dobro poznato: ozakonjeno uzimanje novca siromašnijoj većini kako bi bogata manjina postala još bogatija, privatizacija koja je omogućila jednom čovjeku da kontrolira najveći dio svemirskog prometa i po vlastitoj volji pokreće ili obustavlja satelitsku komunikaciju, propovijedanje proračunskih rezova i pravila slobodnog tržišta dok tržišni pobjednici grabe sredstva iz državnog budžeta, novinarsko izvještavanje pretvoreno u kopipejst objava na društvenim mrežama… Boris Postnikov za Novosti.

08.06. (17:00)

Dirnuo je u njegovo

Sukob Muska i Trumpa: Prvi put vidimo da se napetosti između tehnološke inovacije i tradicionalne političke kontrole rješavaju u javnom prostoru

Musk je nekad izražavao skepsu prema republikanskom kandidatu, držeći poziciju zagovornika zelenih tehnologija i čiste energije te klimatskih akcija. Prekretnica je stigla u srpnju 2024., nakon pokušaja atentata na Trumpa tijekom predizbornog skupa u Butleru u Pennsylvaniji. U sekundi nakon što je Trump prebačen na sigurno, Musk ga je javno podržao, obvezavši se na 45 milijuna dolara mjesečno za njegovu kampanju. Muskov utjecaj i pozicija unutar administracije postali su bez presedana stupanjem Trumpa na poziciju predsjednika u drugom mandatu. Muskova služba u DOGE-u bila je transformativna i prije svega, kaotična, implementiravši strategiju rezova u administraciji SAD-a kao nakon kupovine Twittera. Kako se Muskova pozicija proširila tako se počeo javno i privatno sukobljavati s drugim članovima kabineta. U srcu Musk-Trumpova rascjepa leži “Veličanstveni zakon”, sveobuhvatan porezni i troškovni paket koji Trump zagovara kao kamen temeljac svojega drugog mandata, a koji šteti Muskovim tvrtkama. Bug