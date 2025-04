Ipak ništa od 'Folsom prison bluesa'

Počele su me salijetat grešne misli… Da će Mile dugo ostat na robiji kao što su ljudi ostajali nekad zatočeni na Golom otoku. Ja ću se za to vrijeme uvući u njegov dom, zavesti njegovu suprugu Ivanu. Ona će zatražit brzinski razvod od Kekina i udat se za mene, postat Ivana Svirac. To puno bolje zvuči od Ivana Kekin, nekako plemenitije. S novim prezimenom ona će nanovo procvasti… Kakvo jutro, pomislio sam. Čarobno, kao u pjesmi Kekinove kolegice Nine Badrić. Nina je pjevala za Sanadera koji upravo izlazi iz zatvora.

Nisam mogao izdržati, spustio sam se do Britanca, pokucao na vrata Kekinovih. Otvorila mi je moja stara. Ona kod Kekinovih radi kao spremačica, kućna pomoćnica. Kako bi to bilo super… Ivana i ja se oženimo, a moja stara nam kuha, pere, čisti stan, čak i pegla. Život kao iz bajke.

“Rekla sam ti da ne dolaziš! Pa jel vidiš kakva je situacija!” obrecnula se stara.

“Došao sam vidjet jel vam što treba. Sigurno vam fali u stanu muška ruka sad kad su Milu uhapsili.”

Stara me odmjeravala s nepovjerenjem.

“Ajde, uđi…” rekla je… iz nove zgode Nacionalne groupie