Naša cijev, naša pravila
Hrvatska odbila tranzit ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko Janafa
Nakon ruskog napada na naftovod Družba, Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da im omogući tranzit ruske nafte preko Jadranskog naftovoda (Janaf), pozivajući se na izuzeća iz EU sankcija. Hrvatska vlada to je odbila, poručivši da može pomoći u opskrbi, ali isključivo neruskom naftom. Ministar Ante Šušnjar tvrdi da su kapaciteti dostatni te da se spor svodi na novac, jer je ruska nafta znatno jeftinija. U pozadini sukoba ostaje političko pitanje ovisnosti Budimpešte i Bratislave o Moskvi. Hrvatska je zauzela čvrst stav i jasno rekla: pomoć u opskrbi da, ali bez ruske nafte. U tom smislu, Zagreb je pokazao da ne pristaje biti zaobilazni kanal za Moskvu. Index