Hrvatska odbila tranzit ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko Janafa - Monitor.hr
Danas (08:00)

Naša cijev, naša pravila

Hrvatska odbila tranzit ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko Janafa

Nakon ruskog napada na naftovod Družba, Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da im omogući tranzit ruske nafte preko Jadranskog naftovoda (Janaf), pozivajući se na izuzeća iz EU sankcija. Hrvatska vlada to je odbila, poručivši da može pomoći u opskrbi, ali isključivo neruskom naftom. Ministar Ante Šušnjar tvrdi da su kapaciteti dostatni te da se spor svodi na novac, jer je ruska nafta znatno jeftinija. U pozadini sukoba ostaje političko pitanje ovisnosti Budimpešte i Bratislave o Moskvi. Hrvatska je zauzela čvrst stav i jasno rekla: pomoć u opskrbi da, ali bez ruske nafte. U tom smislu, Zagreb je pokazao da ne pristaje biti zaobilazni kanal za Moskvu. Index


01.02. (14:00)

Poštovani, a jeste li probali ponekad i saunu?

Beck: Kapitalizam trguje i duhom pa nam se prodaje well-being, mindfulness, antistres…

Zemaljsko ulje obilno teče i našim naftovodom kojim upravlja JANAF, ali čini se da im nedostaje ovog drugog. Čitam u medijima da su članu uprave platili 16.000 eura za razne antistres programe kako bi mu se oporavio well-being (Jutarnji)… Nije mi to neočekivano. Tok zemaljskog ulja kroz hrvatski naftovod mogu poremetiti globalna kretanja – rat u Ukrajini i američke sankcije Rusiji…

Sve je to itekako stresno, i jasno je da je vrhunski menadžer suočen s burn outom, izgaranjem, kako bi se reklo hrvatski, iako bih ja radije upotrijebio metaforu cvijeta koji sahne jer je izgubio dodir i sa suncem i s korijenom. Ne samo menadžeri naftovoda, svaki je čovjek danas u opasnosti da izgubi sebe, jer vlada znanstveno mišljenje da čovjek nema dušu. Sav bi naš psihički život bio proizvod elektrike i kemije koji će zamrijeti s nama, pa dakle uopće i nemamo duh, nego samo tijelo.

Kapitalizam ipak i duhom nastoji trgovati pa nam se nude razni tečajevi mindfulnessa, antistresa, vizualizacije, meditacije ljubazne dobrote, progresivne mišićne relaksacije, šumskog kupanja, sunčanja anusa, plutanja u mračnom slanom bazenu i sličnih ludosti… Boris Beck za Večernji, i za Narod.

27.04.2022. (22:00)

Obećavajući biznis

Hrvatska raspolaže strateškim resursima o kojima ovise mnoge zemlje u regiji

Embargo na uvoz nafte preko ruskog naftovoda Družba u prvi je plan odjednom izbacio hrvatsku tvrtku Jadranski naftovod (Janaf) koja može odigrati ključnu ulogu u dobavi nafte za zemlje središnje i jugoistočne Europe. Hrvatska, dakle, na energetskoj karti Europe postaje sve važnije geopolitičko odredište. Zbog Janafa i njegova terminala na Omišlju te naftovodima dugim 631 kilometar, ali i LNG terminala na Krku za ukapljeni prirodni plin koji se pokazao iznimno važnim infrastrukturnim projektom. Transport se, dakle, odmah može utrostručiti, a uz dodatna ulaganja i učetverostručiti. Lani je Janaf na transportu nafte uprihodio oko 425 milijuna kuna, što je u prosjeku 57 kuna po toni. Već ove godine, dakle, prihodi državne kompanije mogli bi osjetno rasti, a time i ostvarena dobit. Danica

08.06.2021. (13:30)

Što kaže Faktograf?

Nacional: Krstičević lažno optužio Kovačevića da je dao Milanoviću milijun kuna za kampanju

Novi broj Nacionala donosi ekskluzivnu priču oko Krstičevićeve optužbe na račun predsjednika Milanovića da je primio milijun kuna donacije od bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića za svoju predsjedničku kampanju, a sve zbog toga što ga je Kovačević odbio zaposliti. Kako otkriva Nacional, i Krstičević je posjećivao famozni Kovačevićev klub, gdje je nakon podnošenja ostavke na mjesto ministra obrane tražio od njega da ga zaposli u Janafu, što je ovaj odbio te podsjetio kako je Krstičevićeva bivša tvrtka KING ICT dobila 240 milijuna kuna vrijedan posao za Janaf još 2017. godine. Index

28.09.2020. (10:00)

Brojač novca zamuknuo

Nadzorni odbor Janafa raskinuo ugovor s Kovačevićem, ostaje bez mjesta savjetnika i otpremnine

Draganu Kovačeviću Janaf je oduzeo pravo na otpremninu i vraćanje na mjesto savjetnika Uprave s plaćom člana Uprave zbog Uskokovih sumnji na primanje mita. U obrazloženju raskida menadžerskog ugovora s Kovačevićem stoji da je povredom ugleda firme narušio ugovor te ne može ostvariti daljnja prava i otpremninu od šest bruto plaća i šest polovina bruto plaća. Na njegovo mjesto došao je HDZ-ov Stjepan Adanić. Tportal

 

17.09.2020. (18:30)

Još jedan koji je volio keš

Jutarnji: Kovačević primio 1,9 milijuna kuna mita da sredi posao od 40 milijuna

USKOK sumnja da je Dragan Kovačević, koji se sumnjiči za trgovanje utjecajem, primio mito od 1,9 milijuna kuna kako bi sa svojim suradnicima u Janafu dodijelio nekoliko poslova tvrtki Elektrocentar Petek u vrijednosti 40 milijuna kuna, kako piše Jutarnji. Prvoosumnjičeni u ovom slučaju je Krešo Petek koji je, sumnja USKOK, od rujna 2019. do 17. rujna 2020. s Kovačevićem dogovorio da će mu kao nagradu za poduzimanje svih radnji da se osigura tvrtki dodjela građevinskih i inženjerskih radova gdje je Janaf bio naručitelj u iznosu od 40 milijuna kuna, dati mito od 1,9 milijuna kuna, koje mu je u gotovini i predao 11. studenog 2019.

17.09.2020. (12:34)

Stari partneri više nisu važni

Uhićen šef Janafa Dragan Kovačević

Radi se o zajedničkoj akciji policije i USKOK-a kojom je uz šefa Janafa (iz HNS-a) obuhvaćeno još desetak osoba, među kojima se spominje i velikogorički gradonačelnik, HDZ-ov saborski zastupnik Dražen Barišić, kao i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić (SDP). Riječ je o pogodovanju jednoj tvrtki da na javnim nadmetanjima dobije poslove od Janafa, a predmet izvida je projekt Aglomeracija Velike Gorice.

27.02.2018. (12:30)

Crno zlato

Neto dobit Janafa u 2017. godini 290,7 milijuna kuna

Neto dobit Jadranskog naftovoda za prošlu godinu iznosi 290,7 milijuna kuna i na razini je prethodne godine, dok je u odnosu na plan veća za 41,7%. Ukupni prihodi Janafa lani su iznosili 780,8 milijuna kuna i veći su za 3,7% u odnosu na 2016. godinu te 14,3% veći od planiranih vrijednosti. Pri tome su prihodi od temeljne djelatnosti – transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, u 2017. godini iznosili 696,1 milijun kuna i za 3,1% su veći od planiranih iznosa. N1

04.01.2018. (22:30)

Hrvatske tvrtke lani zaradile 24 milijarde kuna

Tvrtke iz Hrvatske lani su imale 24 milijarde kuna neto dobiti, što je 234% više u odnosu na dobit iz 2011. godini (7,2 milijarde kuna) i 38% više u odnosu na prošlu godinu. Od 2011. hrvatske tvrtke posluju s dobiti, a posljednja godina s gubitkom bila je 2010. kad je ostvaren neto gubitak u iznosu od 1,7 milijardi kuna.

Za poduzetnike Hrvatske karakteristična je velika koncentracija rezultata poslovanja na relativno mali broj poduzetnika. To potvrđuju podaci o udjelu prvih deset poduzetnika po ostvarenoj dobiti razdoblja od 5,7 milijardi kuna, što je 14,9 % ukupno ostvarene dobiti razdoblja kod svih poduzetnika RH.

Za razliku od prethodne, 2015. godine, kada je Adris imao najveću dobit, u 2016. godini najveću dobit ostvario je HEP, 1,3 milijardi kuna, na drugom je mjestu Hrvatske telekom sa 908 milijuna kuna dobiti, dok je na trećem mjestu HEP – Operator distribucijskog sustava sa 667 milijuna kuna. Na rang listi su u odnosu na prethodnu godinu četiri nova društva: Autocesta Rijeka Zagreb, Pliva, Valamar Riviera i Hrvatski operator prijenosnog sustava, a ostali su HEP proizvodnja, HS Produkt i Jadranski naftovod. S liste 10 najvećih ispali su Adris, Konstruktor inženjering, Konzum i Jamnica.

31.07.2017. (16:20)

Good year

Janafu dobit skočila na 144 milijuna, prihodi ostali isti

Neto dobit Jadranskog naftovoda (JANAF) u prvoj polovici godine iznosila je 143,7 milijuna kuna, što je povećanje od 6,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi su u istom periodu smanjeni za 2,9 posto, dok su prihodi, koji iznose 359,6 milijuna kuna, ostali na istoj razini kao i prošle godine. Zanimljivo je da je 68,5 posto prihoda ostvareno poslovanjem s inozemnim kupcima. Poslovni

03.03.2017. (18:06)

Janaf: Predloženo da se od prošlogodišnje dobiti 166,26 milijuna isplatiti kao dividendu