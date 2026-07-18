U AI-u je spas
HUP: AI ne krade poslove, ali Hrvatska gubi utrku u produktivnosti
Nova analiza HUP-a ističe da umjetna inteligencija ne gasi radna mjesta, već podiže produktivnost, u čemu Hrvatska zaostaje za EU. Glavni razlozi kaskanja su niska stopa usvajanja tehnologije, slaba digitalna spremnost države (49,8 bodova na indeksu spremnosti) i stroga regulacija profesija. Nasuprot strahovima, tvrtke koje najviše ulažu u AI bilježe rast zaposlenosti za 10,2 posto. Kako bi se spriječilo daljnje zaostajanje, HUP predlaže četiri ključna prioriteta: ubrzanje razvoja 5G i optičke infrastrukture, rasterećenje rada i parafiskalnih nameta, uvođenje ciljanih AI poticaja te hitno ulaganje u napredne STEM vještine kroz obrazovni sustav. Lider