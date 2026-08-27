Još malo kontinentalnog i povijesnog turizma
Hušnjakovo: Od slučajnog otkrića do europskog vrha neandertalskog turizma
Prvim posjetom Dragutina Gorjanović-Krambergera Hušnjakovon brdu 23. kolovoza 1899. započelo je jedno od najvažnijih paleoantropoloških istraživanja u Europi. Pronađeno je oko 900 fosilnih ljudskih kostiju, oruđe i životinjski ostaci starosti približno 130.000 godina, čime je Krapina postala jedno od najbogatijih neandertalskih nalazišta na svijetu. Lokalitet je proglašen prvim zaštićenim paleontološkim spomenikom prirode u Hrvatskoj, a 2010. otvoren je moderni Muzej krapinskih neandertalaca. Sa 130.000 posjetitelja godišnje i Oznakom europske baštine, Muzej je pretvorio Krapinu u nositelja kontinentalnog turizma koji snažno pokreće lokalno gospodarstvo. Goran Litvan za Lider