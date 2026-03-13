Preživjeli smo i gore stvari
Petak 13.: veliki praznovjerni mit koji Amerikance košta milijarde, a Hrvate jedva dotiče
Petak 13. smatra se jednim od najpoznatijih praznovjernih datuma, povezan s kršćanskim mitovima o Isusovoj smrti i Judinom mjestu na Posljednjoj večeri te povijesnim događajima poput progona templara 1307. Iako se vjerovanje o nesreći toga dana pojavljuje tek u 19. stoljeću, popularna kultura – posebno horor-franšiza Petak 13. – dodatno ga je učvrstila. U SAD-u čak 20 milijuna ljudi osjeća strah od tog datuma, a procjenjuje se da gospodarstvo gubi oko 900 milijuna dolara zbog odgađanja putovanja i velikih kupnji. U Hrvatskoj takav učinak ne postoji; statistike pokazuju da potrošnja i broj računa ostaju isti kao i drugih dana. Goran Litvan za Lider