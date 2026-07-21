Piši o onome što vidiš

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Vlasti su željele ‘zaustaviti Reuters’ jer je predstavljao ono čega se zatvoreni sustavi najviše boje: neovisnu informaciju
Britanski poduzetnik njemačkog porijekla Paul Reuter rođen je na današnji dan, 21. srpnja 1816. u Kasselu. Sredinom 19. stoljeća shvatio je da će onaj tko najbrže prenosi informacije imati ogromnu prednost. Prije dovršetka telegrafskih mreža koristio je čak i golubove pismonoše kako bi ubrzao prijenos burzovnih i političkih vijesti između Bruxellesa i Aachena. Godine 1851. osnovao je u Londonu Reuters, agenciju koja će postati jedna od najutjecajnijih novinskih organizacija na svijetu. Danas agencija izvještava iz stotina gradova i praktički nema velike političke, gospodarske ili ratne krize o kojoj ne izvještava. Agencija je postala sinonim za pouzdane i brze vijesti. Goran Litvan za Lider