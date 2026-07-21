Piši o onome što vidiš

Vlasti su željele ‘zaustaviti Reuters’ jer je predstavljao ono čega se zatvoreni sustavi najviše boje: neovisnu informaciju - Monitor.hr
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Vlasti su željele ‘zaustaviti Reuters’ jer je predstavljao ono čega se zatvoreni sustavi najviše boje: neovisnu informaciju

Britanski poduzetnik njemačkog porijekla Paul Reuter rođen je na današnji dan, 21. srpnja 1816. u Kasselu. Sredinom 19. stoljeća shvatio je da će onaj tko najbrže prenosi informacije imati ogromnu prednost. Prije dovršetka telegrafskih mreža koristio je čak i golubove pismonoše kako bi ubrzao prijenos burzovnih i političkih vijesti između Bruxellesa i Aachena. Godine 1851. osnovao je u Londonu Reuters, agenciju koja će postati jedna od najutjecajnijih novinskih organizacija na svijetu. Danas agencija izvještava iz stotina gradova i praktički nema velike političke, gospodarske ili ratne krize o kojoj ne izvještava. Agencija je postala sinonim za pouzdane i brze vijesti. Goran Litvan za Lider


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08.06. (13:00)

Veliki Brat je tu, samo manje vidljiv

U vrijeme kada je Orwell pisao 1984. nadzor je bio sastavni dio političkih sustava

Roman o kontroli života pojedinca danas se čita drugačije – kao opis sustava koji više nije samo državni nego sve više korporacijski. Ne čudi što je roman na europskom istoku objavljen tek 18 godina kasnije, 1967. u Jugoslaviji. Nakon pada Berlinskog zida i otvaranja arhiva istočnoeuropskih službi postalo je jasno u kojoj je mjeri nadzor bio institucionaliziran i normaliziran. Kad je 1984. snimljen istoimeni film, roman se još uvijek čitao prvenstveno kao kritika totalitarnih režima. Posljednjih dvadesetak godina nadzor nije nestao nego je promijenio vlasnika i instrumente.

On više ne služi samo ograničavanju ponašanja, nego i njegovom usmjeravanju. Algoritmi sugeriraju što ćemo vidjeti, upućuju na to što ćemo pročitati i u sve većoj mjeri utječu na ono što ćemo napraviti. Kontrola više nije samo zabrana, nego se pretvara u upravljanje izborima. Goran Litvan za Lider

13.03. (13:00)

Preživjeli smo i gore stvari

Petak 13.: veliki praznovjerni mit koji Amerikance košta milijarde, a Hrvate jedva dotiče

Petak 13. smatra se jednim od najpoznatijih praznovjernih datuma, povezan s kršćanskim mitovima o Isusovoj smrti i Judinom mjestu na Posljednjoj večeri te povijesnim događajima poput progona templara 1307. Iako se vjerovanje o nesreći toga dana pojavljuje tek u 19. stoljeću, popularna kultura – posebno horor-franšiza Petak 13. – dodatno ga je učvrstila. U SAD-u čak 20 milijuna ljudi osjeća strah od tog datuma, a procjenjuje se da gospodarstvo gubi oko 900 milijuna dolara zbog odgađanja putovanja i velikih kupnji. U Hrvatskoj takav učinak ne postoji; statistike pokazuju da potrošnja i broj računa ostaju isti kao i drugih dana. Goran Litvan za Lider

11.03. (13:00)

Ekonomija između filozofije i proračuna

Zašto je Adam Smith važan i 250 godina nakon objave Bogatstva naroda

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10.03. (11:00)

Baloni pucaju, ali ljudska euforija uvijek pronađe novi oblik

Od dot-coma do nekretnina: lekcije financijskih balona i novi rizici

Dot-com balon dosegnuo je vrhunac 2000. kada je NASDAQ prešao 5000 bodova, nakon čega je izgubio više od 75 % vrijednosti i srušio tisuće internetskih tvrtki. Hrvatska tada nije imala snažan tehnološki sektor pa su posljedice bile posredne, ali je vlastite financijske lekcije doživjela kroz slom burze 2008., margin kredite, nekretninski boom i kredite u švicarskim francima. Danas analitičari upozoravaju na moguće nove balone – globalno u sektoru umjetne inteligencije, a u Hrvatskoj prije svega na tržištu nekretnina, gdje cijene rastu brže od prihoda i potiču zabrinutost oko stvarne vrijednosti imovine. Goran Litvan za Lider.

28.02. (18:00)

Miki Milane, baš nam nedaš mira

Epoha Milana Bandića: Nasljeđe između vizije i pravosudnog vakuuma

Smrt Milana Bandića prije pet godina označila je kraj dvadesetogodišnje ere obilježene populizmom i kompleksnom interesnom mrežom. Iako je Zagrebu ostavio projekte poput Bundeka, Domovinskog mosta i Adventa, svaki je pothvat bio praćen kontroverzama i optužbama za pogodovanje. Njegov nasljednik Tomislav Tomašević preuzeo je financijski uzdrman grad i “hobotnicu” s kojom se i danas bori, dok mnogi Bandićevi poslovni partneri i dalje dominiraju tržištem. Poput filmskog Michaela Corleonea, Bandić je otišao bez pravomoćne presude, ostavljajući iza sebe grad podijeljen između vidljivih spomenika i nevidljivih dugova. Goran Litvan za Lider.

11.02. (11:00)

Tu smo još, ali strojevi nam već lagano pakiraju kofere

Od Deep Bluea do umjetne inteligencije: kako su strojevi prestigli ljudsku igru i znanje

Poraz Garija Kasparova od IBM-ova Deep Bluea 1996. označio je simboličan početak nadmoći strojeva, iako Deep Blue nije bio prava umjetna inteligencija, već specijalizirana računalna snaga. Pravi AI procvat dolazi nakon 2010. s dubokim neuronskim mrežama, GPU revolucijom i velikim jezičnim modelima. Prekretnice su ImageNet 2012., AlphaGo 2016. i današnji sustavi koji uvjerljivo oponašaju razumijevanje i stvaranje. AI već nadmašuje ljude u mnogim područjima, iako još pati od nedostatka konteksta, etike i pouzdanosti. Goran Litvan za Lider

08.02. (15:00)

Počela je kao gentleman's club

34 godine Europske unije: ugovor koji su potpisali samo muškarci

Ugovor iz Maastrichta potpisan je 7. veljače 1992. i stupio na snagu 1993., čime je formalno osnovana Europska unija. Dvanaest država tadašnje Europske zajednice dogovorilo je europsko državljanstvo, zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, suradnju u pravosuđu te put prema uvođenju eura. Dokument su potpisala 24 ministra vanjskih poslova te financija ili gospodarstva – svi muškarci. Među njima su kasniji premijeri, europski čelnici i jedan budući glavni tajnik NATO-a. EU danas ima 27 članica, a Hrvatska je članica od 2013. godine. Goran Litvan za Lider primjećuje da kod potpisivanja ugovora u Maastrichtu nije sudjelovala nijedna žena.

05.11.2025. (08:00)

Kad porezni dug ima obiteljsku tradiciju

Dvije riječke tvrtke i četvero vlasnika duguju 240 milijuna eura – najveći pojedinačni slučaj u Hrvatskoj

Dvije riječke tvrtke te četvero povezanih osoba duguju ukupno 240 milijuna eura, što je najveći pojedinačni porezni dug u Hrvatskoj. Porezna uprava sumnjiči ih za međunarodnu prijevaru s trošarinama na energente. Ukupno 1281 tvrtka duguje 491 milijun eura, a 28.848 fizičkih osoba 1,1 milijardu eura, dok Carinska uprava provodi dodatne provjere zbog mogućeg prikrivanja imovine. Goran Litvan za Lider