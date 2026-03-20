Gledaš, a suze same liju
Titanic proglašen najtužnijim filmom, prestigao i Notebook i Duha
Anketa kanala Great Romance potvrdila je da je Titanic najtužniji film svih vremena za 41% gledatelja, ostavljajući iza sebe klasike poput Bilježnice i Duha. Žene plaču dvostruko češće od muškaraca, no analiza Reddita iz 2024. nudi brutalniju alternativu: japanski animirani film Groblje krijesnica. Stručnjaci ističu da je plakanje uz ekrane zapravo zdravo oslobađa endorfin i oksitocin, pomaže u obradi emocija i produbljuje bliskost s osobama s kojima gledamo film. Index