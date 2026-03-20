Gledaš, a suze same liju

Skoro svi veliki redatelji imaju odličan prvi film, nekima to ostane i najbolji. Nekad to bude i drugi – kažu na jednoj novijoj temi na Forumu. Orson Welles je počeo s Građaninom Kaneom, Godard s Do posljednjeg daha, Ridley Scott s Duelistima, Tarantinom s Psima iz rezervoara, Spielberg s Duelom, braća Coen s Blood Simple… sve danas pamtljivi filmovi. Ja to objašnjavam time da ako si ti pravi filmaš i goriš od želje da snimiš film, ugradiš u taj prvi greatest hits svega što imaš kao unikatno biće i da je logično da to bude nekontrolirana eksplozija velike energije, ushita i slobode – kaže u otvaranju pokretač teme. Zanimljiva opservacija, iako bi se dalo diskutirati. Kubrick se npr. s prvim filmom nije proslavio, a tu su i Bergman, Hitchcock, Fellini, Antonioni…