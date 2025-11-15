A još nije ni Božić
Izložba koja dvorac pretvara u bajkovitu scenografiju ostat će otvorena do 11. siječnja
U dvorcu Trakošćan prošli petak je otvoren jedinstveni projekt “Dvorac svjetla“, prva izložba svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj. Posjetitelji mogu šetati kroz svjetlosne skulpture nadahnute bogatom poviješću i stalnim postavom dvorca, od lovstva i viteštva, do glazbe i plemićkih portreta. Raskošne kočije, šumska bića, glazbeni instrumenti i mitski zmaj Trakošćana oživjeli su u svjetlu i boji, stvarajući doživljaj koji spaja umjetnost, povijest i fantaziju. Jutarnji