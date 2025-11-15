Izložba koja dvorac pretvara u bajkovitu scenografiju ostat će otvorena do 11. siječnja - Monitor.hr
Danas (16:00)

A još nije ni Božić

Izložba koja dvorac pretvara u bajkovitu scenografiju ostat će otvorena do 11. siječnja

U dvorcu Trakošćan prošli petak je otvoren jedinstveni projekt “Dvorac svjetla“, prva izložba svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj. Posjetitelji mogu šetati kroz svjetlosne skulpture nadahnute bogatom poviješću i stalnim postavom dvorca, od lovstva i viteštva, do glazbe i plemićkih portreta. Raskošne kočije, šumska bića, glazbeni instrumenti i mitski zmaj Trakošćana oživjeli su u svjetlu i boji, stvarajući doživljaj koji spaja umjetnost, povijest i fantaziju. Jutarnji


Slične vijesti

31.08.2024. (23:00)

A sad vratite jezero, prosim

Nakon sedam desetljeća od posljednjeg izmuljivanja i pet mjeseci intenzivnih radova, napokon je od nataloženog sedimenta očišćeno Trakošćansko jezero

Iz Trakošćanskog jezera povučena je i posljednja korpa sedimenta čime je završila faza čišćenja ovog popularnog mjesta. Ukupno je na prostoru od 170.000 četvornih metara izvađeno više od 200.000 kubika sedimenta, odnosno deponirano je više od 400.000 tona, priopćili su u subotu iz Varaždinske županije. Hrvatske vode obnovile i donji dio jezera napravivši kamenu oblogu u dužini od 300 metara, a dio obale je uređen pomoću gabiona od 120 metara te pomoću armiranog betonskog zida dužine 40 metara. Ukupna vrijednost tih radova iznosila je 520.000 eura i ta sredstva su osigurana iz redovitog programa Hrvatskih voda. Klikaj

15.01.2024. (09:03)

Mulj, blato i šikara

Jezero Trakošćan ispraznili prije tri godine radi čišćenja i još ga nisu vratili

Hrvatske vode dobile su na upravljanje jezero smješteno ispod dvorca Trakošćan 1995. godine, a prije toga bilo je dio muzejskog kompleksa. U tom javnom poduzeću tek su 2021. godine odlučili isprazniti jezero i očistiti ga od mulja, koji mu je smanjio dubinu na svega jedan metar. Iz jezera su do tada nestale brojne biljne vrste, poput lopoča, te je procijenjeno kako je vrijeme da se ono uredi. Nakon dvije i pol godine i troška od najmanje dva i pol milijuna eura, jezera još nema, a ne može se ni sa sigurnošću reći kada će se dvorac Trakošćan vratiti u svoj prepoznatljivi krajobraz. Zanimljivo je kako su nekadašnji vlasnici, feudalci Draškovići, jezero čistili svake godine ili svake dvije, uz pomoć tački i lopata, dok izvođačima s bagerima i mehanizacijom koje je angažiralo javno poduzeće Hrvatske vode za to treba više godina. U muzeju Dvor Trakošćan kažu da nadležnost i odgovornost nad nestalim jezerom leži na Hrvatskim vodama. Index

15.02.2022. (00:00)

Samo trenirajte, imamo mi mulja koliko ti srce želi

Isušeno trakošćansko jezero zbog čišćenja mulja

Prije dva su mjeseca iz jezera izlovljene ribe i preseljene u okolna jezera. Prva je faza gotova, kad sva voda oteče i mulj se osuši, na obalu jezera stiže moćna mehanizacija. Procijenjeno je da će za odvoz 200.000 kubika mulja kiperima biti potrebno desetak tisuća odvoza. Grdosije kiperi bi za pet mjeseci suhog vremena trebali izvući mulj iz jezera. Zadnje čišćenje jezera je bilo pred 80 godina prije 2. svjetskog rata. Predviđeno je da se radovi završe do idućeg proljeća. Cijena izmuljivanja je oko 20 milijuna kuna. Jutarnji donosi poveću galeriju slika.

