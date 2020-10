Glavni favorit za Srce Sarajeva u službenoj konkurenciji, piše Nenad Polimac, je njemačko-belgijsko-kosovski film ‘Egzil’ o uspješnom Kosovaru u Njemačkoj koji ima lijepu suprugu i troje djece, a upušta se u aferu s čistačicom koja je Kosovarka – “vrlo dosljedan i neugodan film koji se kloni pomodnog eksploatiranja teme imigranata”. ‘Mare’ je majka troje djece, udana za radnika u zračnoj luci u Dubrovniku, koja pokrene aferu s lijepim Poljakom koji joj popravlja veš-mašinu – “i opet se izbjegava tema na koju bi mnogi nasrnuli – eksploatacija žene kao supruge i majke, pokazuje se da su ljudi puno kompleksniji no što to u prvi mah izgleda, no i izbori koje im život nudi nisu baš zamamni”. Treći je ‘Otac’ koji želi vratiti svoju djecu iz doma.