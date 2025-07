Ne baš najpoželjnije društvo

Trump vrlo rijetko gubi kontrolu nad vlastitim narativima. No, u slučaju Jeffreyja Epsteina, situacija je Trumpu izmakla kontroli, što je za njega nova situacija; ovaj put je u sukobu s najglasnijom i teorijama zavjere najsklonijom frakcijom svojeg MAGA pokreta, uvodne su riječi velike analize CNN-a. Ako itko zna da vladine izjave ne mogu ugasiti teorije zavjere, to je Trump. On je stvorio neke od najpoznatijih lažnih intriga u povijesti američke politike, od rasističkih fantazija o podrijetlu Baracka Obame do priča o “ukradenim izborima 2020.” koje su mu pomogle vratiti vlast 2024. godine. Veliko je pitanje može li Trump pretrpjeti štetu unutar vlastite političke koalicije ako ne uspije utišati buru nakon izvješća Ministarstva pravosuđa o Epsteinu. Index