Čovjek koji je previše znao (i još više snimao)
Emisija ‘Labirint’: Epstein je mrtav, ali sustav koji mu je omogućio da čini to što je činio živ je i zdrav
Jeffrey Epstein je, prije svega, bio jedan con man, jedan prevarant na mnogo razina. Istodobno, očito iznimno inteligentan tip, matematičar, fizičar, koji je relativno rano uspio stvoriti poprilično carstvo putem poznanstava. Upravo to povezivanje interesa i iskorištavanje poznanstava obilježit će njegovo ime. Vrlo inteligentan, karizmatičan, istodobno perverzan i prevarant. Pravu ulaznicu u svijet povlaštenih daje mu Ghislaine Maxwell, kći medijskog tajkuna i pripadnica britanskog visokog društva. S psihološkog stajališta narcističan, uspješan, lako savladava prepreke, a s druge strane ima psihopatske crte, da mu bol drugih ljudi ne predstavlja problem ni prepreku, nego izazov i nagradu. Dok se mnogi povezani s njim danas od njega ograđuju, slučaj je ozbiljno potresao i britansku kraljevsku obitelj. No, stvarne posljedice za većinu moćnih još nisu vidljive. Emisija otvara i pitanje je li Epstein bio sustavna pogreška ili dio nevidljivog sustava moći, pretpostavivši moguću povezanost s Mossadom ili FBI-em. HRT