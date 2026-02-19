Između ostalog
Uhićen bivši princ Andrew zbog povezanosti s Epsteinom, slao mu je povjerljive informacije
Uhićen je bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor (66), objavio je BBC. Uhićenje je uslijedilo nakon što su nedavno objavljeni dokumenti povezani s Jeffreyjem Epsteinom otkrili da je bivši vojvoda od Yorka kao britanski trgovinski izaslanik navodno dijelio povjerljive informacije s osuđenim financijerom i drugima (Index), s Epsteinom se prvi put susreo 1999. (Index), ujedno je i prvi pripadnik kraljevske obitelji u modernoj povijesti koji je uopće i uhićen.
- Oglasio se i kralj Charles, uz zabrinutost naglasio je kako sada mora uslijediti cjelovit, pravedan i ispravan proces istrage, policija je prethodno razmatrala i optužbe da je Epstein u Veliku Britaniju doveo ženu radi seksualnog susreta s Andrewom (Jutarnji)
- Prema mailovima, čini se da su Andrew i Epstein planirali pokrenuti zajednički posao u Kini godinama nakon što je Epstein osuđen, slao mu je povjerljive izvještaje za moguće investicije (Index)
- Kako je Jeffrey Epstein izgradio bogatstvo na vezama, manipulacijama i tajnama DW