Uhićen bivši princ Andrew zbog povezanosti s Epsteinom, slao mu je povjerljive informacije - Monitor.hr
Jučer (17:00)

Između ostalog

Uhićen bivši princ Andrew zbog povezanosti s Epsteinom, slao mu je povjerljive informacije

Uhićen je bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor (66), objavio je BBC. Uhićenje je uslijedilo nakon što su nedavno objavljeni dokumenti povezani s Jeffreyjem Epsteinom otkrili da je bivši vojvoda od Yorka kao britanski trgovinski izaslanik navodno dijelio povjerljive informacije s osuđenim financijerom i drugima (Index), s Epsteinom se prvi put susreo 1999. (Index), ujedno je i prvi pripadnik kraljevske obitelji u modernoj povijesti koji je uopće i uhićen.

  • Oglasio se i kralj Charles, uz zabrinutost naglasio je kako sada mora uslijediti cjelovit, pravedan i ispravan proces istrage, policija je prethodno razmatrala i optužbe da je Epstein u Veliku Britaniju doveo ženu radi seksualnog susreta s Andrewom (Jutarnji)
  • Prema mailovima, čini se da su Andrew i Epstein planirali pokrenuti zajednički posao u Kini godinama nakon što je Epstein osuđen, slao mu je povjerljive izvještaje za moguće investicije (Index)
  • Kako je Jeffrey Epstein izgradio bogatstvo na vezama, manipulacijama i tajnama DW

Slične vijesti

Utorak (12:00)

Nema tu masona iz sjene. Samo VIP lista

Epstein razotkriva iluziju: elite nisu ideologija, nego interesna mreža

Tekst Karla Juraka za Index polazi od afere s dokumentima Jeffreyja Epsteina kako bi propitao odnos između stvarnih zavjera i tzv. teorija zavjere. Autor tvrdi da su neke sumnje o zatvorenim elitnim krugovima imale realnu podlogu, ali da su njihovi zagovornici pogrešno suzili fokus na “druge”. U aferi se prepliću i Donald Trump i Bill Clinton, kao i ideološki suprotstavljene figure poput Stevea Bannona i Noama Chomskog. Zaključak je da moć nadilazi ideologiju – elite se međusobno štite, a “antielitizam” često je samo borba konkurentskih elita.

12.02. (09:00)

Prikazao više nego što su neki očekivali

Dokumentarac o Epsteinu opet među najgledanijima na Netflixu u Hrvatskoj

Bazira se na knjizi koju je napisao James Patterson, autori su i John Connolly i Tim Malloy, a na Netflixu je od 2020. Odvjetnik Alan Dershowitz podnio je tužbu protiv Netflixa i producenata serijala Jeffrey Epstein: Filthy Rich, tražeći najmanje 20 milijuna dolara odštete zbog klevete i kršenja ugovora. Dershowitz tvrdi da su ga producenti intervjuirali pod zabludom i prikazali na štetan način, osobito u vezi optužbi koje je odbacio. Serijal, temeljen na knjizi Jamesa Pattersona i suradnika Johna Connollyja i Tima Malloya, ponovno je podigao interes za Epsteinov život i suradnike. Netflix odbacuje tužbu kao neutemeljenu i namjerava se braniti. Spor se odnosi i na njegovu povezanost s žrtvom Virginijom Giuffre. Jutarnji

08.02. (09:00)

Samo su se dopisivali

Veza Chomskog i Epsteina: Financijski savjeti i političke veze s Izraelom

Njih su dvojica bili u redovnom kontaktu dugo nakon što Epstein osuđen zbog maloljetničke prostitucije, pri čemu je Chomsky dopisivanje nazvao “vrlo vrijednim iskustvom”. A osim što mu je Epstein navodno pomagao u financijskim transakcijama, beskrupulozni je bogataš Chomskom omogućio i susret s bivšim izraelskim premijerom Ehudom Barakom. Chomsky se s Epsteinom savjetovao oko financijskih sporova s vlastitom djecom te pisao kako za odmor “fantazira o karipskom otoku”. Ništa ne ukazuje na to da je mislio na Epsteinov privatni otok. Epstein je 2019. obavijestio suradnika da ga je Chomsky savjetovao kako da se nosi s medijskim napadima. Dijelovi dokumenata koji ukazuju na bešćutnost velikog intelektualca prema Epsteinovim žrtvama i prezir prema #metoo pokretu izazvali su zgražanje dijela javnosti. Kada je upoznao Epsteina, Chomsky je navršio 87 godina; kada je navodno poslao citirani mail navršio je 91 godinu. Možda je, dakle, pozna starost utjecala na njegove ocjene i orijentaciju, uključujući i moralnu. Jerko Bakotin za Novosti.

07.02. (15:00)

Malo diplomacije, malo hvalisanja

E-mailovi Jeffreyja Epsteina razotkrivaju kako se godinama približavao svjetskoj eliti

Objavljene e-poruke Jeffreyja Epsteina nude uvid u način na koji je osuđeni seksualni prijestupnik godinama gradio mrežu kontakata među političarima, milijarderima i institucijama moći. Kroz pretjerivanje, insinuacije bliskosti i razmjenu usluga, Epstein je stvarao dojam neizostavnog posrednika elite – od Pariza i Davosa do privatnog karipskog otoka. Prepiske otkrivaju kako su mu pristup imali bivši državnici, financijski krugovi i članovi kraljevskih obitelji, često bez svijesti o njegovim zločinima. Tri tjedna nakon posljednjih kontakata, Epstein je uhićen, a ubrzo potom i preminuo u zatvoru. tportal

05.02. (14:00)

Ako si iz Europe, žao nam je

Epsteinovi dokumenti potresaju javnost, ali posljedice ovise o imenu i adresi

Danima se svjetski i regionalni mediji nabacuju imenima koja se pojavljuju u tim dokumentima, od političara preko znanstvenika do manekenki i starleta, a oni (i one) deeskaliraju situaciju, pozivajući se na činjenicu da to što se spominju u spisima ne mora značiti baš ništa. Bojan Stilin za tportal podsjeća kako su zbog Panama Papersa neki od visokih dužnosnika u državama podnijeli ostavke, dok se u Europi u vezi Epsteinovih dokumenata spominju slovački diplomat Miroslav Lajčak, ali i britanski zastupnik iz redova laburista Peter Mandelson, kojeg je premijer Starmer postavio kao veleposlanika za SAD (i sad mu vlast visi o niti – Index). Princ Andrew otjeran je iz kraljevske rezidencije u Windsoru, dok američki biznismeni i drugi dionici društvenog i političkog establišmenta koji se spominju u spisima neće osjetiti – nikakve posljedice.

04.02. (14:00)

Svačiji savjetnik i agent

Slučaj Jeffreyja Epsteina: moć, zločin i misteriozna smrt… novi dokumenti povezuju ga s Putinom?

Jeffrey Epstein, bogati financijaš s vezama u najvišim krugovima politike, zabave i kraljevskih dvora najpoznatiji je po optužbama za seksualno zlostavljanje i trgovinu maloljetnicama. Njegov slučaj pokazuje kako moćni pojedinci mogu koristiti bogatstvo i utjecaj da izbjegnu odgovornost – prvi puta već 2008. godine kroz izuzetno blagi plea deal. Njegova smrt u zatvoru 2019. proglašena je samoubojstvom, ali okolnosti su ostale misteriozne: kamere koje nisu radile, osoblje koje nije pratilo zatvorenika i niz proceduralnih propusta. Epsteinov slučaj postao je simbol nejednakosti u pravdi, eksploatacije ranjivih i pitanja koliko moćni zaista mogu manipulirati sustavom bez posljedica. Za mnoge, on je upozorenje da bogatstvo i veze ponekad vrijede više od zakona i morala. Noviji objavljeni spisi povezuju ga s Mossadom, ali i s Putinom (Jutarnji, Index)… Objavljeni su i dosad neviđeni isječci intervjua (tportal)

20.12.2025. (09:00)

A bez flomastera?

Objavljeni Epsteinovi dokumenti: poznata imena, mnogo crnih crta

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je prvi set dugo najavljivanih dokumenata o Jeffreyju Epsteinu, nakon zakonske obveze Kongresa. Objavljene su stotine tisuća stranica, ali velik dio je snažno redigiran ili potpuno zacrnjen, bez objašnjenja. U dokumentima se pojavljuju imena Billa Clintona, Donalda Trumpa, princa Andrewa te slavnih glazbenika, no bez izravnih optužbi protiv njih. Političari kritiziraju kašnjenje i netransparentnost, dok DOJ tvrdi da prioritet daje zaštiti žrtava. BBC, Index

19.11.2025. (20:00)

Grijehovi prošlosti kucaju na vrata

Laić: Odlukom o objavi Epsteinovih dokumenata Amerika je Trumpa ugrizla nazad

Već dugo Trump nije bio toliko iscrpljen i slab. Iscrpljen od poraza koje je nanizao u vrlo kratkom vremenu nakon što je u svoj drugi mandat ušao čeličnom šakom i autokratski moćno nošen na krilima Kongresa i Senata pod vlastitom upravom i Vrhovnog suda spremnog da uvijek stane njegovu stranu. Opijen političkom svemoći počeo je uzimati sve više slobode i sve više gristi, a onda se dogodilo nešto što vjerojatno nije očekivao – Amerika je ugrizla nazad. Bez obzira na to hoće li se u Epsteinovim dosjeima pojaviti i neki nedvojbeni dokaz da je sam Trump sudjelovao u aktivnostima pedofilskog kartela, ovi dokumenti već sad su se pokazali kao Trumpov kriptonit. Na njima je, izgleda, slomio zube i ispustio iz ruku uzde svoje političke moći i prije isteka prve godine otkako se vratio na vlast. Za godinu dana održat će se međuizbori na kojima će vjerojatno ostati bez barem jedne od poluga vlasti, što će mu dodatno smanjiti moć, ali neće trebati čekati ni do tada da uđe u ono što se naziva lame duck periodom, odnosno razdoblje političke nemoći. Ivan Laić za Ravno do dna

15.11.2025. (14:00)

Kad mrtvi zapjevaju

Politička eksplozija oko Epsteinovih dokumenata: Trump u središtu nove oluje

  • Demokrati i Republikanci u Zastupničkom domu objavili su više od 20.000 dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, uz međusobne optužbe za selektivno curenje informacija uoči glasanja o „Zakonu o transparentnosti Epsteinovih spisa“. Objavljeni e-mailovi ponovno otvaraju pitanja o Trumpovim vezama s Epsteinom: od tvrdnji da je „znao za djevojke“ do Epsteinovih sve negativnijih komentara o Trumpu. Dokumenti spominju i princa Andrewa te dovode u pitanje njegov prekid kontakata s Epsteinom. Republikanci su podijeljeni između podrške transparentnosti i lojalnosti Trumpu, a prijedlog zakona može stupiti na snagu tek uz Trumpov potpis. Index
  • Demokratski zastupnik Robert Garcia komentirao je nejasan Epsteinov mail u kojem se spominje “Bubba”, ističući da nije jasno odnosi li se nadimak na Billa Clintona (“ima li Putin snimku Trumpa kako puši “Bubbi”?) te da nedostaju ključni dokumenti koji bi pružili kontekst. Garcia optužuje Bijelu kuću i Ministarstvo pravosuđa za zataškavanje te tvrdi da Trump može odmah objaviti sporne spise, ali to ne želi. Trump je u međuvremenu najavio istragu protiv Clintona i drugih povezanih osoba. Garcia smatra da Trump skreće pozornost sa svoje uloge u Epsteinovoj aferi i odbija transparentnost koju je ranije zagovarao, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava Trumpov rad. Jutarnji
24.08.2025. (16:00)

Tko je Jeffrey? Nikad čula

Ghislaine Maxwell u intervjuu: ništa novo, osim pohvale za Trumpa

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je transkripte intervjua s Ghislaine Maxwell, osuđenom suradnicom Jeffreyja Epsteina. Maxwell nije optužila nikoga, uključujući Trumpa (Index), poriče Epsteinove i vlastite zločine te sugerira da Epstein nije počinio samoubojstvo. Imena poznatih osoba pojavljuju se u transkriptima, no nikoga ne tereti. Intervju otkriva malo novog, a vjerodostojnost Maxwellina iskaza narušava njezina osuđujuća presuda i proturječne tvrdnje. Index… Tko je uopće ona? Desna ruka Epsteina, svojim visokopozicioniranim, bogatim klijentima i poznanicima sređivala je djevojke za zabavu, a nije joj strano bilo ni podvođenje maloljetnica… (tportal)