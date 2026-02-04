Slučaj Jeffreyja Epsteina: moć, zločin i misteriozna smrt... novi dokumenti povezuju ga s Putinom? - Monitor.hr
Svačiji savjetnik i agent

Slučaj Jeffreyja Epsteina: moć, zločin i misteriozna smrt… novi dokumenti povezuju ga s Putinom?

Jeffrey Epstein, bogati financijaš s vezama u najvišim krugovima politike, zabave i kraljevskih dvora najpoznatiji je po optužbama za seksualno zlostavljanje i trgovinu maloljetnicama. Njegov slučaj pokazuje kako moćni pojedinci mogu koristiti bogatstvo i utjecaj da izbjegnu odgovornost – prvi puta već 2008. godine kroz izuzetno blagi plea deal. Njegova smrt u zatvoru 2019. proglašena je samoubojstvom, ali okolnosti su ostale misteriozne: kamere koje nisu radile, osoblje koje nije pratilo zatvorenika i niz proceduralnih propusta. Epsteinov slučaj postao je simbol nejednakosti u pravdi, eksploatacije ranjivih i pitanja koliko moćni zaista mogu manipulirati sustavom bez posljedica. Za mnoge, on je upozorenje da bogatstvo i veze ponekad vrijede više od zakona i morala. Noviji objavljeni spisi povezuju ga s Mossadom, ali i s Putinom (Jutarnji, Index)… Objavljeni su i dosad neviđeni isječci intervjua (tportal)


20.12.2025. (08:00)

A bez flomastera?

Objavljeni Epsteinovi dokumenti: poznata imena, mnogo crnih crta

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je prvi set dugo najavljivanih dokumenata o Jeffreyju Epsteinu, nakon zakonske obveze Kongresa. Objavljene su stotine tisuća stranica, ali velik dio je snažno redigiran ili potpuno zacrnjen, bez objašnjenja. U dokumentima se pojavljuju imena Billa Clintona, Donalda Trumpa, princa Andrewa te slavnih glazbenika, no bez izravnih optužbi protiv njih. Političari kritiziraju kašnjenje i netransparentnost, dok DOJ tvrdi da prioritet daje zaštiti žrtava. BBC, Index

19.11.2025. (20:00)

Grijehovi prošlosti kucaju na vrata

Laić: Odlukom o objavi Epsteinovih dokumenata Amerika je Trumpa ugrizla nazad

Već dugo Trump nije bio toliko iscrpljen i slab. Iscrpljen od poraza koje je nanizao u vrlo kratkom vremenu nakon što je u svoj drugi mandat ušao čeličnom šakom i autokratski moćno nošen na krilima Kongresa i Senata pod vlastitom upravom i Vrhovnog suda spremnog da uvijek stane njegovu stranu. Opijen političkom svemoći počeo je uzimati sve više slobode i sve više gristi, a onda se dogodilo nešto što vjerojatno nije očekivao – Amerika je ugrizla nazad. Bez obzira na to hoće li se u Epsteinovim dosjeima pojaviti i neki nedvojbeni dokaz da je sam Trump sudjelovao u aktivnostima pedofilskog kartela, ovi dokumenti već sad su se pokazali kao Trumpov kriptonit. Na njima je, izgleda, slomio zube i ispustio iz ruku uzde svoje političke moći i prije isteka prve godine otkako se vratio na vlast. Za godinu dana održat će se međuizbori na kojima će vjerojatno ostati bez barem jedne od poluga vlasti, što će mu dodatno smanjiti moć, ali neće trebati čekati ni do tada da uđe u ono što se naziva lame duck periodom, odnosno razdoblje političke nemoći. Ivan Laić za Ravno do dna

15.11.2025. (14:00)

Kad mrtvi zapjevaju

Politička eksplozija oko Epsteinovih dokumenata: Trump u središtu nove oluje

  • Demokrati i Republikanci u Zastupničkom domu objavili su više od 20.000 dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, uz međusobne optužbe za selektivno curenje informacija uoči glasanja o „Zakonu o transparentnosti Epsteinovih spisa“. Objavljeni e-mailovi ponovno otvaraju pitanja o Trumpovim vezama s Epsteinom: od tvrdnji da je „znao za djevojke“ do Epsteinovih sve negativnijih komentara o Trumpu. Dokumenti spominju i princa Andrewa te dovode u pitanje njegov prekid kontakata s Epsteinom. Republikanci su podijeljeni između podrške transparentnosti i lojalnosti Trumpu, a prijedlog zakona može stupiti na snagu tek uz Trumpov potpis. Index
  • Demokratski zastupnik Robert Garcia komentirao je nejasan Epsteinov mail u kojem se spominje “Bubba”, ističući da nije jasno odnosi li se nadimak na Billa Clintona (“ima li Putin snimku Trumpa kako puši “Bubbi”?) te da nedostaju ključni dokumenti koji bi pružili kontekst. Garcia optužuje Bijelu kuću i Ministarstvo pravosuđa za zataškavanje te tvrdi da Trump može odmah objaviti sporne spise, ali to ne želi. Trump je u međuvremenu najavio istragu protiv Clintona i drugih povezanih osoba. Garcia smatra da Trump skreće pozornost sa svoje uloge u Epsteinovoj aferi i odbija transparentnost koju je ranije zagovarao, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava Trumpov rad. Jutarnji
24.08.2025. (16:00)

Tko je Jeffrey? Nikad čula

Ghislaine Maxwell u intervjuu: ništa novo, osim pohvale za Trumpa

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je transkripte intervjua s Ghislaine Maxwell, osuđenom suradnicom Jeffreyja Epsteina. Maxwell nije optužila nikoga, uključujući Trumpa (Index), poriče Epsteinove i vlastite zločine te sugerira da Epstein nije počinio samoubojstvo. Imena poznatih osoba pojavljuju se u transkriptima, no nikoga ne tereti. Intervju otkriva malo novog, a vjerodostojnost Maxwellina iskaza narušava njezina osuđujuća presuda i proturječne tvrdnje. Index… Tko je uopće ona? Desna ruka Epsteina, svojim visokopozicioniranim, bogatim klijentima i poznanicima sređivala je djevojke za zabavu, a nije joj strano bilo ni podvođenje maloljetnica… (tportal)

28.07.2025. (09:00)

Kao sjena na zidu: Epstein i duhovi starog društva

Jokić o slučaju Epstein: Za radikalne pobornike Trumpa ovo je dokaz duboke države na djelu i da je elitama dozvoljeno sve, pa i zlostavljanje djece

Oni koji imaju i koji su moćni mogu sve, a kad ih se i ulovi, uvijek će postojati neki kongresmen ili predsjednik koji će slučaj zakopati duboko u ladice. Trump je dugo iskorištavao ovaj narativ koristeći ga protiv svojih političkih protivnika, sve dok nije postalo vrlo jasno da se i on nalazi u famoznim spisima, da postoje poruke ‘dragom Jeffreyu’, crteži ženskih tijela s posvetama i vjerojatno brojne snimke sredovječnog Donalda kako uživa u znatno mlađem društvu.

Za hrvatske prilike, puno zanimljiviji od samog slučaja je način na koji se Trumpova administracija pokušava nositi s posljedicama jer slične obrasce ponavljaju i brojne europske, a ponekad i naša vlast. Trumpov taktički pristup se okvirno može svesti na sljedeće: ne priznaj, udari nazad i umanjuj ili ignoriraj vlastite neuspjehe u vezi sa slučajem. Pa se tako pažnja javnosti pokuša zakopati nizom “šokantnih” vijesti, poput preljuba na koncertu Coldplayja. Neizvjesno je hoće li istom taktikom i ovaj put Trump uspjeti. Boris Jokić za tportal.

27.07.2025. (00:00)

Ucijenjeni su

Slučaj Epstein možda ukazuje na razlog zašto političari šute o Palestini

Ako znamo da su židovske organizacije u SAD-u financirale Trumpov politički povratak na mjesto predsjednika SAD s najmanje 250 milijuna dolara; ako znamo da Mossad ima svaki od stotina, možda i tisuća GB snimljenog materijala i da znaju točno ima li u materijalu snimki Trumpa na Epsteinovom otoku, onda nije iznenađujući Trumpov stav prema izraelskom genocidu nad Palestincima u Gazi i njegov sjajna, prekrasna, velika vizija Gaze kao ljetovališta za epsteinovsku elitu na kostima pobijene palestinske djece.

Također ne iznenađuje Trumpova panika oko raspleta slučaja Epstein. Izađe li sve u javnost, mogla bi se pod teretom dokaza raspasti velika, sjajna i lažna priča o zapadnim vrijednostima, razotkriti pedofilska, psihopatska elita koja vlada državama Zapada, umjesto da je pod strogim nadzorom društva u specijaliziranim ustanovama. Dino Perica za Institut-Ime

19.07.2025. (13:00)

Lista nepoželjnih: svi su unutra, nitko nije kriv

Slučaj Epstein: Američki predsjednik teško da će se tako lako riješiti duhova koje je sam prizvao

Trump je osobno bio povezan s Epsteinom, ali nije poznato u kojoj mjeri i je li imao veze sa zločinima koji se pripisuju financijašu Epsteinu. Epsteinu se stavlja na teret spolno iskorištavanje djece i održavanje veza s bogatima i moćnima kako bi prikrio svoje zločine. Tzv. ‘Epsteinov popis klijenata’ postao je glavno uporište i neka vrsta totema čitavog slučaja. I oko Epsteinove smrti 2019. i dalje kruže divlja nagađanja: nakon što je uhićen, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji. Službena istraga je objavila da je počinio samoubojstvo. No nekoliko zatvorskih čuvara te je noći propustilo obaviti redovite ophodnje, iako je Epstein samo mjesec dana prije navodno pokušao samoubojstvo. To je bilo dovoljno da se razbuktaju špekulacije, a i Trump ih je osobo razbuktavao uoči predsjedničke kampanje. Trump se još 2019. poušao distancirati od slučaja, rekavši kako “ništa nije znao o zlostavljanjima”,  te je pokušavao zaustaviti tu sve žešću raspravu – bez uspjeha. U prilog mu ne idu ni Muskovi tweetovi, iako su neki u međuvremenu obrisani. DW

17.07.2025. (00:00)

Ne baš najpoželjnije društvo

Kako je Epstein iz učionice stigao do elita — i srušio reputacije usput

Jeffrey Epstein bio je dijete židovskih imigranata koji su pobjegli od holokausta. Sa svega 21 godinom zaposlio se kao nastavnik matematike, iako nije završio fakultet. Već tada se isticao svojom karizmom i često bio okružen učenicama, što su neki smatrali neprimjerenim, no formalnih pritužbi nije bilo. Škola u kojoj je predavao bila mu je odskočna daska – ondje je stekao poznanstva s obiteljima iz vrha društva, čija su djeca pohađala nastavu. Upravo mu je jedan od roditelja kasnije osigurao posao u financijskom sektoru, čime je započeo njegov uspon među elitom. Prvi dio feljtona čiji je autor N1 Srbija. N1 Hrvatska dok stranački kolege okreću leđa Trumpu zbog neugodnih asocijacija na Epsteina, i to ne samo zbog frizura (Index)…

16.07.2025. (10:00)

Stradat će od vlastitog oružja

Analiza CNN-a: Trump je prvi put postao žrtva nekontrolirane teorije zavjere

Trump vrlo rijetko gubi kontrolu nad vlastitim narativima. No, u slučaju Jeffreyja Epsteina, situacija je Trumpu izmakla kontroli, što je za njega nova situacija; ovaj put je u sukobu s najglasnijom i teorijama zavjere najsklonijom frakcijom svojeg MAGA pokreta, uvodne su riječi velike analize CNN-a. Ako itko zna da vladine izjave ne mogu ugasiti teorije zavjere, to je Trump. On je stvorio neke od najpoznatijih lažnih intriga u povijesti američke politike, od rasističkih fantazija o podrijetlu Baracka Obame do priča o “ukradenim izborima 2020.” koje su mu pomogle vratiti vlast 2024. godine. Veliko je pitanje može li Trump pretrpjeti štetu unutar vlastite političke koalicije ako ne uspije utišati buru nakon izvješća Ministarstva pravosuđa o Epsteinu. Index

13.07.2025. (09:00)

Izvorno im se očito ne sviđa

Metapodaci pokazuju da je FBI video Jeffreyja Epsteina iz zatvora vjerojatno modificiran

Nema dokaza da je snimka manipulirana, ali nejasnoće oko načina na koji je video obrađen mogle bi dodatno potaknuti teorije zavjere o Epsteinovoj smrti. Ministarstvo pravosuđa SAD ovog je tjedna objavilo gotovo 11 sati onoga što je opisalo kao “potpuno sirovu” snimku nadzorne kamere postavljene u blizini zatvorske ćelije Jeffreyja Epsteina noć prije nego što je pronađen mrtav. Objavljivanje je trebalo odgovoriti na teorije zavjere o Epsteinovom navodnom samoubojstvu u saveznom pritvoru. No, umjesto da se te sumnje smire, moglo bi ih se dodatno potaknuti.

Metapodaci ugrađeni u videozapis i analizirani od strane WIRED-a i neovisnih stručnjaka za video forenziku pokazuju da je snimka, umjesto izravnog izvoza iz zatvorskog nadzornog sustava, modificirana, vjerojatno pomoću profesionalnog alata za uređivanje Adobe Premiere Pro. Čini se da je datoteka sastavljena od najmanje dva izvorna isječka, više puta spremljena, izvezena, a zatim prenesena na web stranicu Ministarstva pravosuđa, gdje je predstavljena kao “sirova” snimka. Stručnjaci upozoravaju da nije jasno što je točno promijenjeno i da metapodaci ne dokazuju prijevarnu manipulaciju. Wired… komentiraju na Forumu