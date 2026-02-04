Svačiji savjetnik i agent
Slučaj Jeffreyja Epsteina: moć, zločin i misteriozna smrt… novi dokumenti povezuju ga s Putinom?
Jeffrey Epstein, bogati financijaš s vezama u najvišim krugovima politike, zabave i kraljevskih dvora najpoznatiji je po optužbama za seksualno zlostavljanje i trgovinu maloljetnicama. Njegov slučaj pokazuje kako moćni pojedinci mogu koristiti bogatstvo i utjecaj da izbjegnu odgovornost – prvi puta već 2008. godine kroz izuzetno blagi plea deal. Njegova smrt u zatvoru 2019. proglašena je samoubojstvom, ali okolnosti su ostale misteriozne: kamere koje nisu radile, osoblje koje nije pratilo zatvorenika i niz proceduralnih propusta. Epsteinov slučaj postao je simbol nejednakosti u pravdi, eksploatacije ranjivih i pitanja koliko moćni zaista mogu manipulirati sustavom bez posljedica. Za mnoge, on je upozorenje da bogatstvo i veze ponekad vrijede više od zakona i morala. Noviji objavljeni spisi povezuju ga s Mossadom, ali i s Putinom (Jutarnji, Index)… Objavljeni su i dosad neviđeni isječci intervjua (tportal)