Malo diplomacije, malo hvalisanja
E-mailovi Jeffreyja Epsteina razotkrivaju kako se godinama približavao svjetskoj eliti
Objavljene e-poruke Jeffreyja Epsteina nude uvid u način na koji je osuđeni seksualni prijestupnik godinama gradio mrežu kontakata među političarima, milijarderima i institucijama moći. Kroz pretjerivanje, insinuacije bliskosti i razmjenu usluga, Epstein je stvarao dojam neizostavnog posrednika elite – od Pariza i Davosa do privatnog karipskog otoka. Prepiske otkrivaju kako su mu pristup imali bivši državnici, financijski krugovi i članovi kraljevskih obitelji, često bez svijesti o njegovim zločinima. Tri tjedna nakon posljednjih kontakata, Epstein je uhićen, a ubrzo potom i preminuo u zatvoru. tportal