Više ti ne treba ni farmer
Kinezi osmislili prvi autonomni traktor koji obrađuje zemlju bez vozača
Ovaj tehnološki iskorak pokreće litijeva baterija i sustav s dva motora koji omogućuju preciznost od nevjerojatnih ±2,5 cm. Traktor može samostalno obavljati cijeli poljoprivredni ciklus – od oranja do žetve – prateći zadane rute do šest sati bez punjenja. Osim rada na polju, sustav prikuplja podatke o tlu i zdravlju usjeva u stvarnom vremenu. Trenutno se uspješno koristi u pokrajini Hebei, čime pametna i održiva poljoprivreda službeno postaje stvarnost na terenu. Global Architecture