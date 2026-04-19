Kinezi osmislili prvi autonomni traktor koji obrađuje zemlju bez vozača
Danas (20:00)

Više ti ne treba ni farmer

Kinezi osmislili prvi autonomni traktor koji obrađuje zemlju bez vozača

Ovaj tehnološki iskorak pokreće litijeva baterija i sustav s dva motora koji omogućuju preciznost od nevjerojatnih ±2,5 cm. Traktor može samostalno obavljati cijeli poljoprivredni ciklus – od oranja do žetve – prateći zadane rute do šest sati bez punjenja. Osim rada na polju, sustav prikuplja podatke o tlu i zdravlju usjeva u stvarnom vremenu. Trenutno se uspješno koristi u pokrajini Hebei, čime pametna i održiva poljoprivreda službeno postaje stvarnost na terenu. Global Architecture


Voltrac je električni traktor bez kabine koji upravljaš kao dronom, a koristi se u poljoprivredi i vojsci. Ima nosivost 4 tone, doseg do 20 sati i vuče klasične plugove, ali i prenosi kontejnere po bojištu. AI sustav uči kako najbolje tretirati tlo, a uz vojne dodatke može ometati napade i čistiti mine. Tvrtka razvija sve interno i najavljuje potpunu autonomiju. S 30% nižim troškovima održavanja i 70% manje dijelova, Voltrac je plug-and-play rješenje za oranice i ratne zone.