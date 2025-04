U Svemir za lajkove

Poznate žene (među njima i pjevačica Katy Perry) su otišle u Svemir u Bezosovoj raketi u obliku falusa (N1). Pothvat je bio isključivo komercijalne prirode. Korlević u novoj epizodi Explore to opisuje kao glupom reklamom za novi oblik turizma. To se događa kad bogataši imaju viška novca pa ne znaju što će s njime. Međutim, same rakete su dobre i sigurne, upitan je motiv njihove upotrebe koja nema nikakvu drugu vrijednost za zajednicu osim doživljaja (za privilegirane) i zabave. Od drugih tema, spominje i nestabilnost farmaceutskog sektora uz prijetnju nove pandemije. Emisija povlači paralelu između nekadašnje efikasne borbe protiv velikih boginja u Jugoslaviji i današnjeg pristupa zdravstvenim izazovima. Prelazeći na ekološke teme, otvara se pitanje utjecaja doživljajne ekonomije na okoliš. U konačnici, provlači se teza o sve izraženijoj društvenoj podjeli na informirane i neinformirane. HRT