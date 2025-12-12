Kultura koja se ne glumi: što organizacija stvarno jest, a ne što tvrdi - Monitor.hr
Plakati na zidu kažu “tim”, ali kava u hodniku zna istinu

Korporativna kultura nije ono što stoji u prezentacijama, nego ono što se tolerira u praksi. Pravi standard određuju svakodnevne situacije: komunikacija pod pritiskom, donošenje odluka, odgovornost i reakcija na probleme. Vrijednosti vrijede samo ako su operacionalizirane u zapošljavanju, razvoju, napredovanju i procesima. Loše ponašanje koje se prešuti postaje novo pravilo, a formalne kampanje ga ne mogu popraviti. Ključnu ulogu imaju ljudi na terenu, ne nužno formalni lideri. Kultura je poslovna činjenica koja izravno utječe na rezultate i dugoročni rast. Poslovni


