Zahvalnost koja nije dovoljna

U jeku svemirske utrke, Sovjeti su 3. studenog 1957. godine u svemir lansirali prvo živo biće – kujicu Lajku, koja je tragično uginula istog dana. Tri godine staru mješanku našli su na moskovskim ulicama, a činjenica da je preživjela zimu i glad bili su razlog zbog kojeg su znanstvenici mislili da bi Lajka mogla podnijeti ekstremne uvjete. No bila je to misija bez povratka, iako su Rusi dugo zavaravali javnost da je mogu vratiti padobranom, a kasnije da je uginula bezbolno, no u stvari se to dogodilo od stresa i visoke temperature – video. Express, Quartz