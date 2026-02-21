15 godine kulture na mapi
Lauba slavi 15 godina ciklusom “Kartografije – Putovanje kroz Zbirku Lauba”
Izložbenim ciklusom “Kartografije” kroz pet tematskih cjelina prvi put sustavno predstavlja svoju zbirku od oko 800 djela. Umjesto kronološkog pregleda, zbirka se promatra kao dinamična mreža odnosa među radovima, od visokog modernizma do suvremenih poetika. Ciklus je otvoren izložbom “Neosvojena područja”, a slijede “Arhipelag mašte”, “Središte svijeta”, “Atlantida” i “Povratak”, koje istražuju imaginaciju, društvene napetosti i suvremenu stvarnost. HRT