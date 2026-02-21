Lauba slavi 15 godina ciklusom “Kartografije - Putovanje kroz Zbirku Lauba” - Monitor.hr
Danas (12:00)

15 godine kulture na mapi

Lauba slavi 15 godina ciklusom “Kartografije – Putovanje kroz Zbirku Lauba”

Izložbenim ciklusom “Kartografije” kroz pet tematskih cjelina prvi put sustavno predstavlja svoju zbirku od oko 800 djela. Umjesto kronološkog pregleda, zbirka se promatra kao dinamična mreža odnosa među radovima, od visokog modernizma do suvremenih poetika. Ciklus je otvoren izložbom “Neosvojena područja”, a slijede “Arhipelag mašte”, “Središte svijeta”, “Atlantida” i “Povratak”, koje istražuju imaginaciju, društvene napetosti i suvremenu stvarnost. HRT


Slične vijesti

25.11.2024. (15:00)

Jazz za žedna uha

The Necks u Laubi: Teatar vječne muzike

Nastup u Laubi održao se po uobičajenom The Necks pravilniku, što znači da smo slušali dva improvizirana komada epskog trajanja, s desetak minuta stanke između. The Necks su u subotu bili i prošlost i budućnost NO Jazz festivala, vrativši nas u njegove najbolje dane, ali istodobno objasnivši svima koji su tada bili premladi o kakvoj je glazbenoj smotri riječ i što mogu očekivati na sljedećim izdanjima. Ravno do dna. Festival komentiraju i na Forumu, gdje se javio i sam žednouhi.

02.07.2024. (10:00)

Laubach

Laibach u Laubi spaja nespojivo: Picassovu Guernicu, slovenske partizane, i proizvođače tepiha u Afganistanu

Najprije se izuvaju cipele. Iz ritualnog prostora, koji podsjeća na džamiju ili hram, ulazi se u sagovima prekriven, a Laibachovim citatima okružen Assimilator. Šetnja sagovima vodi u treći i posljednji dio “Unternehmen Barbarossa” – u dvije inačice. Prva je sag, koji se prvi put javno prikazuje, a ručno ga je izradila obitelj iz Afganistana. Laibach je još jednom uspio stvoriti spektakl užasa. Koji, ističe autor predgovora, možemo prepoznati oko sebe i u sebi. HRT

13.06.2024. (21:00)

Praktički malo jača izložba

Art Fair Nesvrstani u Laubi: Odabrani izlagači, galeristi i nezavisni umjetnici

Premda nesvrstani po imenu, riječ je o itekako svrstanom događaju koji se upisao u kalendar tržišta suvremene umjetnosti, ne samo u Hrvatskoj, već i u regiji. Naziv potječe od koncepta da se na jednom mjestu okupljaju nezavisne galerije i umjetnici, a prilika je to da se regionalna suvremena umjetnička produkcija predstavi kako stručnoj, tako i široj javnosti. Ovo je najveće izdanje do sada, sudjeluje čak 16 galerija i 12 samostalnih umjetnika. Čak i ako nećete kupiti umjetnine, možete razgledati što nudi aktualna umjetnička produkcija, ali i sudjelovati u besplatnom popratnom programu. Kulminacija programa zasigurno će biti dodjela nagrada Crno drvo Laube, koja se dodjeljuje najboljoj galeriji i najboljem samostalnom umjetniku. Journal

20.08.2023. (00:00)

Nema više starih kina s umjetničkim programom, samo komercijala na najjače

Cinehill Motovun i ove godine u Laubi donosi izbor svojih najboljih filmova

Motovun Film Festival otkrio svoju drugu lokaciju – izletište Petehovac kod Delnica | Riportal

Motovun Film Festival ovog je ljeta postao Cinehill, a u sklopu svog programa najavio je devet odabranih filmova, među kojima su i oni nagrađeni, koji će se nakon projekcija na novoj lokaciji Festivala, tradicionalno prikazati i u zagrebačkoj Kući za ljude i umjetnost – Laubi. Nakon projekcija na novoj lokaciji Festivala u Gorskom kotaru, projekcije odabranih filmova iz filmskog programa prikazivati će se u Laubi od 24. kolovoza do 3. rujna. Prikazat će se i brazilska queer priča ‘Paloma’, kao i bugarska drama ‘Blagina pouka’, koja je osvojila nagradu žirija kritičara FIPRESCI na ovogodšnjem Cinehillu. Još jedan distopijski film u programu je ‘Suša’ u kojem jednu od uloga igra i Monica Bellucci. Iz Maroka stiže film ovjenčan nagradom žirija u programu ‘Izvjestan pogled’ u Cannesu pod naslovom ‘Psi’. Tportal

16.06.2021. (16:30)

‘Nesvrstani’ u Laubi do 20. lipnja

U zagrebačkoj Laubi se od 17. do 20. lipnja održava četvrto izdanje Boutique Art Faira Nesvrstani. Među izloženima su radovi renomiranih umjetnika kao što su Julije Knifer, Lovro Artuković, Ivan Kožarić… kao i mladih umjetničkih snaga među kojima su Dominik Vuković, Emanuela Lekić, Miron Milić, Teo Kiš, Lorna Kijurko i Nikica Jurković. Vizkultura

20.10.2020. (01:00)

Svi na svirku dok još možete

Stanislav Habjan: Ako je on odlučio postati frontmen jednog benda, možda takvo što mogu i ja?

Godinu 2020. mnogi će pamtiti kao posebno lošu. No, čini se da je ova godina za Stanislava Habjana bila posebno umjetnički plodna. Omiljeni zagrebački dizajner i pisac još od ’80-ih godina prošlog stoljeća ima svoje vjerno sljedbeništvo i široki krug suradnika. Jer sa Stanislavom je to nešto što on stvara uvijek – put na Mjesec. U zagrebačkoj Laubi upravo se događa bogati program obilježavanja prve godišnjice benda Car je gol. To je zimska, purgerska inačica Stanislavova morskog/ljetnog benda Skale do sunca. Bend je mnogobrojan – tu su i Ante Perković i Mary May i Sreten Mokrović i Sven i Rene Medvešek i Nebojša Stijačić i Marko Golub… Piše Pavica Knezović Belan za Jutarnji list

31.05.2019. (13:00)

Boutique sajam knjiga u zagrebačkoj Laubi od 31. svibnja do 2. lipnja

26.06.2017. (23:06)

Pretvaranjem Laube u Klub boraca započeo je program skrivenih projekcija Motovun film festivala

05.01.2017. (18:51)

Zagreb: U Laubi otvorena međunarodna izložba grafičkog dizajna – glavna je tema ponavljanje stilova, a govori da nije nužno i najkvalitetnije baviti se stilom nego sadržajem