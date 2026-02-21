15 godine kulture na mapi

Motovun Film Festival ovog je ljeta postao Cinehill, a u sklopu svog programa najavio je devet odabranih filmova, među kojima su i oni nagrađeni, koji će se nakon projekcija na novoj lokaciji Festivala, tradicionalno prikazati i u zagrebačkoj Kući za ljude i umjetnost – Laubi. Nakon projekcija na novoj lokaciji Festivala u Gorskom kotaru, projekcije odabranih filmova iz filmskog programa prikazivati će se u Laubi od 24. kolovoza do 3. rujna. Prikazat će se i brazilska queer priča ‘Paloma’, kao i bugarska drama ‘Blagina pouka’, koja je osvojila nagradu žirija kritičara FIPRESCI na ovogodšnjem Cinehillu. Još jedan distopijski film u programu je ‘Suša’ u kojem jednu od uloga igra i Monica Bellucci. Iz Maroka stiže film ovjenčan nagradom žirija u programu ‘Izvjestan pogled’ u Cannesu pod naslovom ‘Psi’. Tportal