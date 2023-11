Dođoh, pogledah, zabavih se

Unatoč njihovoj legitimnoj nezainteresiranosti za plasman (na kraju krajeva, svoj su cilj već postigli) i neozbiljnosti, nisu nezainteresirani i neozbiljni oko posla kojim se bave. Njihova je priča odlično zaokružena i to nadilazi onu klasičnu priču o “grupi koja pažnju privlači vulgarnošću”. Ta zamorna površnost lijeno diskreditira sve ono što rade neusporedivo bolje od većine izvođača na domaćoj sceni. Let 3 je možda i jedini bend koji je uspio održati interes javnosti i medijsku prisutnost u periodu od pobjede na Dori do Eurosonga. I to nema veze niti sa psovkama niti ružama u dupetu. Osim pjesme, morate imati i upečatljiv nastup, dobru priču, tekst o kojem možete raspravljati, karizmatične izvođače, meme potencijal, dobre metode privlačenja pažnje i besprijekorno odrađenu online kampanju. Hrvoje Marjanović za Index.