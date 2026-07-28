Robotima ćemo iznajmljivati apartmane da se odmore

Iako umjetna inteligencija (AI) niže uspjehe u analizi podataka, stručnjaci upozoravaju da donošenje odluka mora ostati u rukama ljudi. AI se prečesto koristi za rješavanje složenih društvenih problema, poput usamljenosti ili karijernih odluka, što nisu računarski zadaci te AI u njima ne može donositi vrijednosne prosudbe. Njezina prividna “ljudskost”i ljubaznost samo su opasna iluzija. Primjerice, kod kompleksnih moralnih pitanja klasični chatbotovi zakazuju jer nude izravne, gotove odgovore umjesto poticanja na kritičko razmišljanje, dok u stručnim poljima poput medicine sustavi i dalje ne znaju sami adekvatno prikazati razinu vlastite nesigurnosti. DW