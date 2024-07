Navi, navijaj! Srušit će se stadion!

Iako su Japanci tijekom utrke za domaćinstvo najavljivali kako će ove Olimpijske igre biti jeftinije nego dosadašnje, troškovi bi se mogli popeti i do 30 milijardi dolara (u usporedbi s najavljivanih 7,5). Razlozi, međutim, nisu samo zbog pandemije, iako je zbog odgode Igara na godinu dana i osiguravanja epidemioloških mjera utrošeno nekoliko milijardi više, već, smatraju ekonomski stručnjaci, zbog troškova organizacije na koje domaćini nisu računali. Na to dolazi i izostanak prihoda od karata, budući da se Igre u glavnom gradu zbog loše epidemiološke situacije održavaju bez publike. Domaćini su također računali na novac privatnih sponzora, obećavajući da se neće financirati novcem poreznih obveznika, no to bez publike izgledno neće biti moguće, smatraju pojedini ekonomisti. Deutsche Welle