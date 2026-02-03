Prestanite plašit ovaj napaćeni narod
Nipah virus se vratio u vijesti: ozbiljna zoonoza, ali ne i nova pandemija
Dva potvrđena slučaja Nipah virusa u Indiji i povratak termalnih skenera po azijskim aerodromima zvuče dramatično, ali ne znače početak nove pandemije. Nipah je rijedak, vrlo opasan virus s visokom smrtnosti, no slabo se širi među ljudima i obično ostaje ograničen na male, lokalne klastere. Aktualne mjere više su izraz opreza i političke signalizacije nego realne globalne prijetnje. Poruka je jednostavna: virus treba shvatiti ozbiljno, ali bez panike i clickbait histerije. Igor Berecki za Bug