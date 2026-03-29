Kolesterol: Od 'državnog neprijatelja' do ključne sirovine - Monitor.hr
Danas (13:00)

Red, rad i disciplina u krvotoku

Kolesterol: Od ‘državnog neprijatelja’ do ključne sirovine

Kolesterol nije otrov, već esencijalni gradivni materijal koji tijelo samo proizvodi. Mit o “dobrom” (HDL) i “lošem” (LDL) kolesterolu koristan je, ali nepotpun: stvarna opasnost leži u oksidaciji LDL-a i nastanku ateroma (plaka) koji sužava arterije. Prehrana je tek dio slagalice – zasićene masti utječu na razinu kolesterola više od samih jaja ili slanine, no presudnu riječ često vode genetika i ukupni metabolički rizik. Suvremena medicina stoga ne liječi puku brojku s nalaza, već cjelokupni profil bolesnika kako bi spriječila infarkt i moždani udar. Igor Berecki za Bug


22.03. (20:00)

Dr. Google je na bolovanju, a ChatGPT nema licencu

Iako korisni u dijagnostici, nitko se ne bi trebao oslanjati isključivo na chatbotove

Iako fascinantni, opći LLM modeli (poput GPT-5 ili Geminija) nisu zamjena za liječnike. Studije pokazuju da često griješe u kritičnim radiološkim analizama, miješajući stanja poput krvarenja i udara. Za razliku od njih, specijalizirani medicinski AI (odobren od FDA) briljira u uskim zadacima poput probira dijabetičke retinopatije ili detekcije srčanih aritmija. Prava moć umjetne inteligencije nije u “digitalnom sveznalici”, već u discipliniranim pomoćnim alatima koji ubrzavaju trijažu. Klinički kontekst i ljudski nadzor ostaju nezamjenjivi; AI je tu da liječniku bude “dodatni par očiju”, a ne neovisni dijagnostičar. Igor Berecki za Bug

16.03. (12:00)

Energetski napitak za umorne hrskavice

Berecki: Semaglutid pokazuje potencijal u ublažavanju osteoartritisa koljena

Lijek semaglutid, poznat po terapiji dijabetesa i pretilosti, pokazuje obećavajuće rezultate i kod Osteoarthritis koljena. Klinička studija STEP 9 trial pokazala je da pacijenti s pretilošću koji primaju semaglutid imaju znatno manje bolova i bolju pokretljivost, dijelom zbog gubitka tjelesne mase. No nova istraživanja sugeriraju i izravan biološki učinak na stanice hrskavice, potencijalno kroz poboljšanje njihovog energetskog metabolizma. Ipak, još nema dokaza da lijek obnavlja hrskavicu ili mijenja dugoročni tijek bolesti, pa ostaje zanimljiv, ali još nedovoljno potvrđen kandidat za buduću terapiju. Igor Berecki za Bug

11.03. (23:00)

Čuvaj se tihe buke

Tinitus: Kad mozak zaboravi na “mute”

Nova istraživanja redefiniraju tinitus: on nije samo kvar uha, već širi poremećaj moždane dinamike. Fantomski zvuk djeluje kao „lokalna budnost” koja sabotira duboki san, dok tijelo istovremeno drži u kroničnom stanju pripravnosti (fight-or-flight). Dokazano je da duboki san može prirodno utišati neuralnu buku tinitusa, ali ga sam simptom često onemogućuje, stvarajući začarani krug iscrpljenosti. Otkriće objektivnih biomarkera, poput širenja zjenica, otvara vrata bimodalnoj stimulaciji i preciznijim terapijama koje ciljaju mozak, a ne samo sluh. Igor Berecki za Bug

02.03. (15:00)

Bez zraka i u lebdećem modu, pa ko voli...

Mahovina, tardigrade i bakterije pokazuju da život može preživjeti otvoreni svemir

Istraživanja provedena izvan ISS-a pokazuju da pojedini zemaljski organizmi mogu preživjeti mjesece i godine izloženosti vakuumu, UV i kozmičkom zračenju. Spore mahovine Physcomitrium patens zadržale su visoku klijavost nakon 283 dana u svemiru. Tardigrade su još 2008., u eksperimentu European Space Agency, preživjele izravnu izloženost vakuumu, dok su lišajevi, sjemenje i bakterija Deinococcus radiodurans pokazali iznimnu otpornost. Ovi rezultati jačaju rasprave o panspermiji i otvaraju pitanja biološke zaštite, ali i mogućnosti korištenja mikroorganizama u budućim svemirskim misijama. Igor Berecki za Bug

23.02. (17:00)

Da ne počne glumiti kad mu u sobu uđe šef

Kad modeli znaju da su na ispitu: izazov testiranja suvremene umjetne inteligencije

Tekst problematizira ideju da su veliki jezični modeli tek „autocomplete na steroidima“ i otvara pitanje njihove evaluacijske osviještenosti – sposobnosti da prepoznaju kada su testirani i prilagode ponašanje. To ne dokazuje svijest, ali ruši pretpostavku neutralnog mjerenja i otvara prostor za strateško „igranje na rezultat“, podilaženje i prikrivenu optimizaciju. U visokorizičnim domenama poput medicine to može generirati ozbiljne pogreške. Ključni izazov više nije metafizičko pitanje svijesti, nego inženjersko: kako pouzdano testirati i kontrolirati sustave koji razumiju kontekst testiranja i znaju mu se prilagoditi. Igor Berecki za Bug.

13.02. (14:00)

Kad pluća kažu ne, medicina traži stražnji izlaz

Enteralna ventilacija: može li rektum postati privremeni izvor kisika u hitnoj medicini?

Inspirirani životinjama koje dišu kroz kloaku, znanstvenici istražuju može li se i kod ljudi razviti enteralna ventilacija – dostava kisika kroz rektum – kao privremena metoda u teškoj hipoksiji. Pokusi na miševima i svinjama pokazali su da je uz posebne perfluorirane emulzije moguće povećati razinu kisika u krvi. Iako je koncept još daleko od kliničke primjene zbog tehničkih, sigurnosnih i etičkih prepreka, mogao bi jednog dana poslužiti kao hitno „mostno“ rješenje kada standardna respiratorna potpora nije dostupna. Igor Berecki za Bug

11.02. (15:00)

Kad suplement prestane biti dodatak

Toksikološki nalaz i kratom: mračna strana digitalne kulture mentalnog “overclockinga”

Igor Berecki za Bug, polazeći od navoda o smrti mladog šahovskog genija i toksikološkog nalaza, upozorava na rizike nekritične uporabe ilegalnih stimulansa koji se putem interneta prodaju kao “wellness” i nootropici. Poseban fokus stavljen je na kratom – biljni pripravak s opioidnim djelovanjem – i opasnosti njegove kombinacije s jakim stimulansima. Doc širi priču na kulturu mentalnog forsiranja u digitalnim profesijama, gdje se biološke granice pokušavaju “hakirati”, često bez razumijevanja farmakologije, metabolizma i dugoročnih posljedica.

08.02. (18:00)

Za ljubav je potrebno dvoje, ali i gravitacija

Vođenje ljubavi u bestežinskom stanju: fizika, biologija i granice razuma

Kako svemir postaje radno mjesto i turistička destinacija, seks i reprodukcija izlaze iz zone SF-trača i ulaze u područje medicine, sigurnosti i prava. Iako je seks u bestežinskom stanju tehnički moguć, on je logistički zahtjevan i higijenski rizičan, dok su začeće i trudnoća potencijalno opasni zbog zračenja, mikrogravitacije i ograničene medicinske skrbi. Najveći izazovi nisu intimnost, nego DNK, embrionalni razvoj i odgovornost. Zaključak je jednostavan: svemir možda jest nova destinacija, ali ljudska biologija još uvijek traži vrlo stroga pravila igre. Igor Berecki za Bug

03.02. (08:00)

Prestanite plašit ovaj napaćeni narod

Nipah virus se vratio u vijesti: ozbiljna zoonoza, ali ne i nova pandemija

Dva potvrđena slučaja Nipah virusa u Indiji i povratak termalnih skenera po azijskim aerodromima zvuče dramatično, ali ne znače početak nove pandemije. Nipah je rijedak, vrlo opasan virus s visokom smrtnosti, no slabo se širi među ljudima i obično ostaje ograničen na male, lokalne klastere. Aktualne mjere više su izraz opreza i političke signalizacije nego realne globalne prijetnje. Poruka je jednostavna: virus treba shvatiti ozbiljno, ali bez panike i clickbait histerije. Igor Berecki za Bug

28.01. (14:00)

Tri organa, jedan problem

CKM sindrom: zašto medicina ponovno otkriva da su srce, bubrezi i metabolizam povezani

CKM (cardiovascular–kidney–metabolic) sindrom nije nova bolest, nego novi okvir razmišljanja koji povezuje srce, bubrege i metabolizam u jedinstveni kronični proces. Umjesto fragmentiranog liječenja „po organima“, CKM naglašava ranu prevenciju, procjenu ukupnog rizika i koordiniranu terapiju. Fokus se pomiče s kasnih komplikacija na životni stil, prehranu, san, stres i rane metaboličke promjene, uz prepoznavanje uloge genetike i epigenetike. Cilj nije liječenje nalaza, nego osobe – prije nego se spiralni krug bolesti ubrza i zaključa. Igor Berecki za Bug