Zgrada nije firma, a upravitelj nije direktor – konačno crno na bijelo

Ministarstvo je u javno savjetovanje poslalo novi Pravilnik o kućnom redu, koji regulira buku, održavanje zajedničkih prostora i korištenje balkona, terasa i podruma. Zabranjuje se ostavljanje bicikala i otpada u hodnicima, bacanje opušaka s prozora te glasna buka u određeno vrijeme. Novost su i kazne – od 50 do 500 eura za one koji uporno krše pravila. Upravitelj zgrade može izricati opomene, a treća u dvije godine donosi financijski udarac. Suvlasnici mogu dokumentirati prekršaje i pokrenuti postupak. Pravilnik stupa na snagu do 1. travnja. Index