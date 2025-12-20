A bez flomastera?

2019. godine uhićen je Jeffrey Epstein, nekoliko tjedana nakon toga, pod do danas neobjašnjenim okolnostima, pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Istodobno se u Britaniji otvorilo pitanje veza koje je princ Andrew, srednji sin kraljice Elizabethe, imao s njim. Sve fotke s tuluma, podaci o sudjelovanju na zabavama s maloljetnim licima javnosti su odavno bili poznati, ali oko auditorija obasutog bitnijim i atraktivnijim vijestima neminovno se u međuvremenu okrenulo u drugom smjeru. U trenutku kada film počinje, u ljeto 2019., Andrew je bio pomalo nebitna vijest. Međutim, jedna od producentica emisije Newsweek programa BBC 2 Sam McAlister, tražeći novu vruću ekskluzivnu vijest za emisiju (u slengu “scoope” iz naslova), otvara opet ovu priču, produbljujući istragu prema nestašnom princu.
Iako film ipak ide u pravcu da prikaže ove ljude kao novinarske heroje koji su na neki način priveli pravdi (makar u smislu javnog sramoćenja) jednog negativca, ne možemo a da ne konstatiramo da Scoop sasvim efektno ističe našu glad za senzacijama – za mračnim, perverznim, izopačenim, događajima i ispovijestima, za stvarnim i simboličkim obezglavljivanjem modernog plemstva kojima ćemo se sladiti. Index