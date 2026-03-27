Opasnost "glatke" inteligencije: Zašto nam trebaju teži putevi do cilja - Monitor.hr
Danas (17:00)

Mozak na paši, AI na autopilotu

Opasnost “glatke” inteligencije: Zašto nam trebaju teži putevi do cilja

Kanadski znanstvenici u radu “Against frictionless AI” upozoravaju da sustavi koji sve obavljaju umjesto nas uzrokuju kognitivnu atrofiju. Kada tehnologija ukloni sav napor i “trenje” iz rada, gubimo vještine, kritičko razmišljanje i osjećaj postignuća. Umjesto da budemo kreatori, postajemo pasivni operatori strojeva. Psiholozi predlažu uvođenje “poželjnih poteškoća” – dizajna koji nas tjera na razmišljanje i odlučivanje. Cilj je da AI ostane alat koji nas izaziva i čini boljima (kopilot), a ne zamjena koja nas čini suvišnima (autopilot). Bug


Prekjučer (22:00)

Umjesto krede, kodiranje

Bakić o budućnosti obrazovanja: AI kao osobni mentor i kraj “bubanja” napamet

Bakić objašnjava da AI nije samo prolazni trend, već tehnologija koja će promijeniti sve pore društva, slično kao što je to nekada učinila električna energija ili internet. Poseban naglasak stavljen je na to kako AI mijenja programiranje i razvoj softvera. Bakić često ističe da AI omogućuje pojedincima da postanu višestruko produktivniji, što može biti i prilika i prijetnja za tradicionalne IT tvrtke. Budući da nove tehnologije uvijek izazivaju strah, dotiču se podijeljenih reakcija javnosti i Bakićevih tekstova na Facebooku u kojima on zagovara optimizam i aktivno korištenje AI alata umjesto straha od njih. Predviđa da obrazovanje više neće biti usmjereno na izvršavanje repetitivnih zadataka, već na upravljanje AI agentima. Budući zaposlenik (ili učenik) postaje “menadžer” sustava koji za njega pišu kod, rade analize ili dizajniraju projekte.

20.03. (23:00)

Ownaj AI prije nego on owna tebe

5 koraka do dublje i produktivnije upotrebe AI-ja

Istraživanje sa Stanforda pokazuje da većina ljudi koristi AI samo za zamjenu postojećih zadataka, često uz premali učinak za uloženi trud. Uspješni korisnici, međutim, pristupaju AI-ju poput product managera: identificiraju ključne probleme, biraju pravi alat, eksperimentiraju postupno i integriraju AI u širi radni proces. Umjesto brzih rješenja, redizajniraju način rada i dijele svoja otkrića s drugima. Takav pristup omogućuje stvarnu produktivnost i dugoročnu vrijednost AI alata. Google Blog

20.03. (19:00)

Slot-mašina u VS Codeu

Kodiranje postaje kockanje, a developeri tek domari tuđih grešaka

Pojava moćnih AI alata pretvorila je programiranje u opojnu, ali ispraznu igru na sreću. Umjesto dubokog razmišljanja i kreativnog rješavanja problema, developeri sve češće samo “povlače polugu” generatora koda, nadajući se jackpotu. Iako AI povećava samopouzdanje u istraživanju novih okvira, on oduzima ono što je “dobro za dušu”: radost otkrivanja pametnih rješenja. Autor upozorava da smo od kreatora postali čistači površnih AI rezultata. Pravo zadovoljstvo leži u svjesnom otporu vlastitoj lijenosti i povratku autentičnom, promišljenom stvaranju koda. Visaint Space… stranicu koju smo pronašli preko TLDR-a (nešto kao Monitor za tech i IT publiku)

19.03. (12:00)

Dok vam ne isključe struju

Turingova zamka: Umjetna inteligencija kao “zamjena”, a ne “kopilot” radnika

Nobelovac Daron Acemoglu upozorava da AI revolucija, umjesto obećanog povećanja produktivnosti, klizi prema masovnom otpuštanju. Dok tehnološki divovi forsiraju sustave koji mijenjaju ljude umjesto da ih nadopunjuju, podaci za 2025. godinu već bilježe desetke tisuća izgubljenih radnih mjesta. Posebno su pogođeni mladi i uredski radnici, dok zapošljavanje u izloženim sektorima pada. Acemoglu kritizira “utrku u naoružanju” AI-jem i poziva na hitnu političku intervenciju i regulaciju kako bi tehnologija služila društvu, a ne samo eliminaciji troškova rada. Bug

19.03. (09:00)

Slijedi li uskoro i Oscar za najbolju AI izvedbu?

Val Kilmer će se pojaviti još jednom na filmu, i to zahvaljujući AI

Redatelj Coerte Voorhees surađuje s Kilmerovom obitelji kako bi dovršio ulogu svećenika i spiritualista koju je glumac želio igrati prije smrti. Film As Deep As the Grave prati stvarnu priču arheologa koji su istraživali kulturu Ancestral Pueblo. Projekt izaziva kontroverze, ali obitelj tvrdi da je u skladu sa željama pokojnog glumca. Guardian

14.03. (12:00)

Tko ti rješava zadatke, nek ti piše pjesme

Ljepota je u oku promatrača, a rješenje u redu koda: Što umjetna inteligencija mijenja u matematici?

Dok se matematičari u Londonu spore oko toga trebaju li nam dokazi biti “lijepi” ili samo “točni”, umjetna inteligencija opasno kuca na vrata. Tradicionalisti poput G. H. Hardyja vjerovali su da je matematika srodna poeziji – mora imati estetsku dubinu i eleganciju. S druge strane, moderni “digitalni” matematičari traže strogu preciznost koju nude AI i programi poput Leana. Pitanje je: može li stroj ikada osjetiti onaj “wow efekt” kad rješenje ispadne neočekivano jednostavno? Možda će AI riješiti najteže zagonetke, ali bez ljudske strasti, matematika bi mogla postati savršeno točna – i savršeno dosadna. Aeon

12.03. (20:00)

Živi bili pa vidjeli

Pavić: Portale čeka težak udar zbog AI pretrage i promjene navika korisnika

Vlasnik Telegram Media Grupe upozorava da medije, posebno portale, očekuje teško razdoblje jer će AI sažeci u tražilicama sve češće davati informacije bez potrebe za otvaranjem članaka. Uz to, sve više ljudi sadržaju na internetu pristupa preko chatbotova i novih digitalnih sučelja, što dodatno smanjuje posjećenost portala. Kao odgovor na te promjene, Telegram Media Grupa širi poslovanje na audio formate i radio. Pavić ističe i da brend Story ima stabilan model prihoda jer dio poslovanja temelji na događajima, koncertima i drugim manifestacijama uživo. Telegram

12.03. (14:00)

Smijete biti brži, ali ne i skroz zamijenjeni

Digitalni bonton: Zadarsko i varaždinsko ‘da’ korištenju umjetne inteligencije na faksu, uz definirane uvjete

Sveučilište u Zadru i FOI definirali su stroga pravila za korištenje AI-ja, balansirajući između inovacije i akademskog poštenja. U Zadru je AI dopušten za pomoć pri strukturiranju rada, jezičnu obradu i pretraživanje izvora, ali uz obaveznu transparentnost i navođenje alata. Strogo je zabranjeno prikazivanje AI sadržaja kao vlastitog te manipulacija izvorima. Dok Zadar naglašava odgovornost studenta i pravo nastavnika na provjeru, FOI ide korak dalje razvojem AIVA-e, AI savjetnika za podršku studentima. Obje institucije poručuju: AI je koristan asistent, ali nikada zamjena za kritičko razmišljanje. Srednja

11.03. (09:18)

Tisuće autora objavilo “praznu” knjigu u znak prosvjeda protiv AI koji koristi njihova djela

09.03. (21:00)

Svijet mu nije dovoljan

AI seli u orbitu: Svemirska računala postaju jeftinija od zemaljskih?

Izgradnja podatkovnih centara na Zemlji sve je teža zbog birokracije i manjka energije, pa Elon Musk i startupi poput Starclouda planiraju seobu AI procesora u svemir. Iako se ideja činila nerealnom, ključni faktori — pad cijena lansiranja (zahvaljujući raketi Starship) i novi sustavi hlađenja — drastično mijenjaju računicu. Analize pokazuju da bi orbitalni centri uskoro mogli biti isplativiji od zemaljskih zbog stalne solarne energije i manje potrebe za skupom infrastrukturom. Testiranja s čipovima u orbiti već traju, a iduće godine mogle bi potvrditi jesu li zvijezde doista novi dom umjetne inteligencije. Jutarnji prenosi The Economist