Ljubljenje? Ne misliš valjda nešto ozbiljno?

Ljubljenje je često najintimniji dio romantičnih odnosa, no oni koji imaju usputni seks (prijatelji s povlasticama, veza bez obaveza) često to izbjegavaju jer doživljavaju ljubljenje kao emocionalno “dublje” od samog seksa. Razlozi uključuju strah od neželjene bliskosti, osjećaj da je ljubljenje “preosobno”, gađenje bez emocionalne veze ili želju da se zadrži jasna granica između seksa i intimnosti. Iako neki smatraju da casual seks treba sadržavati bar malo “ograničene intimnosti”, drugi ne žele da poljubac stvara dojam obaveze ili emocionalnog ulaganja. Oba pristupa su legitimna—ovisno o osobnim granicama i željenoj razini povezanosti. Pscyhology today