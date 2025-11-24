Zašto neki izbjegavaju ljubljenje tijekom vođenja ljubavi - Monitor.hr
Danas (18:00)

Ljubljenje? Ne misliš valjda nešto ozbiljno?

Zašto neki izbjegavaju ljubljenje tijekom vođenja ljubavi

Ljubljenje je često najintimniji dio romantičnih odnosa, no oni koji imaju usputni seks (prijatelji s povlasticama, veza bez obaveza) često to izbjegavaju jer doživljavaju ljubljenje kao emocionalno “dublje” od samog seksa. Razlozi uključuju strah od neželjene bliskosti, osjećaj da je ljubljenje “preosobno”, gađenje bez emocionalne veze ili želju da se zadrži jasna granica između seksa i intimnosti. Iako neki smatraju da casual seks treba sadržavati bar malo “ograničene intimnosti”, drugi ne žele da poljubac stvara dojam obaveze ili emocionalnog ulaganja. Oba pristupa su legitimna—ovisno o osobnim granicama i željenoj razini povezanosti. Pscyhology today


Poljubac je evolucijski stariji od modernog čovjeka – razvijen je kod zajedničkog pretka velikih majmuna prije 17–21 milijun godina. Definiran je kao neagresivni kontakt usnama bez prijenosa hrane. Istraživanja pokazuju da su se ljubili i neandertalci te da su razmjenjivali mikroorganizme s modernim ljudima. Poljubac je vjerojatno nastao iz prakse prenosa hrane majka-mladunac, a danas jača društvene veze i može signalizirati genetsku kompatibilnost, zdravlje i imunitet.

Istraživanje sveučilišta Royal Holloway pojasnilo je zašto se ljudi ljube sa zatvorenim očima – jer mozak nije u stanju obraditi vizualnu i taktilnu informaciju. No nije u pitanju samo ljubljenje, čovjek se isto tako ne može istovremeno koncentrirati i na druge stvari.