Kada „jednom u nekoliko mjeseci“ postane pravilo
Seks u dugim vezama: zašto strast jenjava i kako je vratiti
Seksualna želja u vezama često opada nakon početnog vatrometa, zbog promjena hormona i oksitocina koji potiče povezanost, a smanjuje libido. Ženska seksualnost razlikuje se od muške – tjelesno uzbuđenje ne znači uvijek subjektivnu želju. Neispunjene potrebe mogu ugroziti vezu, dok otvorena komunikacija, svjesna bliskost i autonomija parovima pomažu očuvati intimnost. Seks jača ne samo vezu, već i povjerenje i zadovoljstvo, posebno kod žena, stoga je važno njegovati seksualnost i izvan „vatrenih početaka“. DW