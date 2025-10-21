Kada „jednom u nekoliko mjeseci“ postane pravilo

Seksualne fantazije su normalan dio intimnog života, a studija iz 2023. pokazuje da su najčešće one koje uključuju seks na javnim mjestima, dominaciju i pokoravanje te seks sa strancem, starijom osobom ili čak u troje. Fantazije nisu uvijek namijenjene realizaciji, već služe kao mentalno uzbuđenje. Stručnjaci ističu da maštanje o nečemu ne znači da to i želite ostvariti. Ako želite istražiti svoje fantazije, važno je da to radite sigurno i uz pristanak, koristeći se alatima poput erotskih priča ili igranja uloga. Ključno je otvoreno komunicirati s partnerom i dogovoriti granice. Večernji