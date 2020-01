Zora, o ne!

“I ako smo još do jučer mogli Sennu M.-a i Rosu Salvajo otpisivati kao mjernu jedinicu specifične hrvatske kulturne retardacije u premijernim godinama državotvornosti, već danas nam raspjevani latino dance lover dolazi iz samog srca globalnog kapitalističkog sistema, s najviših katova volstritovskih nebodera. Ako smo još do jučer mogli za tranzicijske nevolje okrivljavati upletanje države i metastazirani rodijački nepotizam, već danas nam po narudžbi ruske državne banke najvažniju kompaniju preuzima menadžer čija je osnovna kvalifikacija to što je tatin sin”, piše Boris Postnikov. Novosti