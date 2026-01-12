Već sam zaboravio kako mi izgleda rukopis

Inkvite je jedna od platformi za kreativno pisanje preko koje korisnici dijele svoje priče, komentiraju ih, surađuju. Inkvite je pokrenut 2015. u Londonu kao aplikacija za pametni telefon, popularan je među tinejdžerima i mladim odraslima, koristi ga 80.000 ljudi i sadrži 110.000 priča
Wattpad je stariji, pokrenut je 2006. i ima 70 milijuna korisnika i 400 milijuna priča
Movellas je pokrenut 2009. u Danskoj, popularan je među tinejdžerima, a koristi ga se u školama kao način učenja engleskog
Penana omogućuje suradničko pisanje, a poseban je i po grafikonu za najlajkanije i najkomentiranije priče
FanFiction.net – pokrenut 1998., ima milijune korisnika koji pišu priče nadahnute TV emisijama, stripovima i filmom
“Vozite li od Požege prema Parku prirode Papuk doći ćete do klanca koji najavljuje spektakularno bubrenje tla, mjesto nad kojim vječno mile vagoni niskih oblaka, užurbani kao putnici što prodiru kroz paru na peronima u starim filmovima. Kao kula stražara nad tim prizorom – brdima što su se uzbibala kao njuška psa koji se kesi – nadima se debeljuškasto brdo, nalik na one debele, specijalne kornete koje su nekad nudile slastičarne (danas?), no koje sam odbijao kušati jer su izgledali prijetvorno. Prijetvorno i slatkasto. Na vrhu tog brda nalaze se ruševine tvrđave koju narod zove Turski grad, iako je za vjerovati da posada tog grada nije sebe smatrala građanima. Kada se uspnete na Turski grad: pogled puca po Zlatnoj dolini; spektakularan pogled bez sumnje, od onog tipa što zaslužuje dug, evokativan opis. Slavonci bi rekli: šenblik!”, piše Neven Svilar. Booksa
Odličan je tekst na portalu Književnost uživo: “Ne znam kada sam ti prvi puta otvorio vrata. Stajao sam na pragu, ukopan i tražio riječ koja bi me zaustavila. Ne znam što si govorila, ne sjećam se. Šutio sam. Svjetlost me zapljusnula. Nešto je trebalo napraviti. Pružala si mi obje ruke. Mirisale su kao rijeka na mjestu gdje sam proplivao. Imale su težinu vremena. Mogla si tada tražiti da iščupam stablo s korijenjem, da preplivam more, da se odreknem odlaska. Kako sam i kada zatvorio vrata, ne sjećam se. Jesam li ih uopće zatvorio?”
Novosti imaju dva odlična teksta koja se ne smiju propustiti, prvi je dirljivi hommage Borisa Rašete nedavno preminuloj Tanji Tagirov – Novinarka koja je hapsila Šeksa, u kojoj govori o osobi kakva je bila. Drugi je Boris Postnikov i njegov tekst Kad slušateljice propišu posvećen feminizmu, tj. novinarkama Mufa, Vox Feminae i H-altera koje su se obračunale sa seksističkim i mačističkim primjedbama hrvatskih glazbenih kritičara.
Deseta po redu književna nagrada T-Portala, koja se svake godine dodjeljuje autoru najboljeg romana pisanog na hrvatskom jeziku i izdanog u Hrvatskoj, završila je u rukama Kristiana Novaka, koji ju je primio za svoj treći roman ‘Ciganin, ali najljepši’ u izdanju Naklade OceanMore. Nagrada vrijedna pedeset tisuća kuna, statua tipkovnice i Lenovo phablet uručeni su mu na svečanom proglašenju dobitnika u petak u Zagrebu. T-Portal
Novi list piše o slučajevima izrabljivanja autora. Kad je počeo cvjetati biznis s udžbenicima, a izdavači bez dopuštenja (i bez naknade) u udžbenike uvrštavali ulomke iz djela suvremenih pisaca, pobunila se Silvija Šesto. Ostali su gunđali po društvenim mrežama, paralizirani strahom da bi javnim istupom mogli ozlovoljiti izdavače. Uobičajena je praksa novinarima i piscima ne isplaćivati honorar uz tvrdnju kako se oni pišući besplatno – promoviraju.
“umoran sam kad dolaziš želio bih te upoznati iako se vjerojatno neću zaljubiti u tebe ali možda osjetim dovoljnu želju da prislonim svoj nos uz tvoje lice pomirišem te i onda poljubim u usta i protrljam usne uz tvoj vrat ako nam se svidi leći ćemo u moj krevet i onda brojati redove otvora u roletama koje sunce reflektira na zid rekao si da ne smijemo imati očekivanja ali ona su sastavni dio snova a reći čovjeku da prestane sanjati jednako je kao reći zvijezdama da prestanu svijetliti”, piše Ozren Kanđera. Njegov tekst je jedan od prijavljenih na natječaj Arteista.