Danas (19:00)

Kad se motor pretvori u fritezu

Pravovremeno hlađenje i izmjena ulja važniji su od njegove točke vrenja – motor otkazuje puno prije

Iako motorno ulje teoretski ključa na temperaturama od 120 do 370 °C, u praksi je to gotovo nemoguće doživjeti. Prije nego što ulje stigne do točke vrenja, motor će pretrpjeti fatalna oštećenja zbog toplinske dilatacije i gubitka podmazivanja. Povišena temperatura uzrokuje kemijsku degradaciju, oksidaciju i pucanje molekularnih lanaca, čime ulje gubi zaštitnu funkciju. Rezultat je izravno trenje metala o metal, stradavanje ležajeva i klipova te skupi kvarovi. Ključ dugovječnosti leži u ispravnom rashladnom sustavu i redovitoj zamjeni tekućina, jer prevencija sprječava “toplotni udar” vašeg limenog ljubimca. Željko Marušić za Nacional


Slične vijesti

Kineski Weichai Power predstavio je prvi dizelski motor s toplinskom učinkovitošću od 53,09 posto. Istraživački tim Weichai Powera nadogradio je svoje prethodne motore u optimizirajući četiri vitalna sustava: dovod goriva, dovod zraka, izgaranje i (smanjeno) trenje. Znanstvenici tvrde da je ovo postignuće usporedivo s ljudskim trčanjem na 100 metara za manje od devet sekundi. Tijekom ove faze istraživanja i razvoja grupa je prijavila 176 patenata za izume i 68 patenata za korisne modele. Teški traktor s godišnjom kilometražom od 250.000 kilometara može uštedjeti oko 45.400 litara dizelskog goriva zahvaljujući ovoj tehnologiji. Revija HAK

14.10.2022. (18:00)

Inženjeri sa Sveučilišta Novi Južni Wales (UNSW) iz Sydneya uspješno su pretvorili dizelski motor da radi kao hibridni motor na vodik-dizel, smanjujući pritom emisije CO2 za više od 85%. Tim predvođen profesorom Shawnom Kookom sa Fakulteta strojarstva i proizvodnje proveo je oko 18 mjeseci razvijajući sustav s izravnim ubrizgavanjem vodika i dizela, što znači da postojeći dizelski motori mogu raditi koristeći 90% vodika kao goriva. Tim profesora Kooka dokazao je da korištenje njihovog patentiranog sustava ubrizgavanja vodika smanjuje emisije CO2 na samo 90 g/kWh, odnosno 85,9% ispod količine koju proizvodi motor na dizel. U usporedbi s postojećim dizelskim motorima, u dizel-vodikovom hibridu dokazano je poboljšanje učinkovitosti od više od 26%. Revija HAK

Možda će nekim vozačima sa starijim modelima automobila, koji nemaju start/stop funkciju, pasti na pamet na semforima ili u dužim zastojima ugasiti motor. Start/stop sustav neće intervenirati kada je motor hladan. Računalo zna da je motor najučinkovitiji kada je potpuno zagrijan. Stoga će održavati motor u radu dok ne postigne optimalnu temperaturu. Ako nemate start/stop sustav izbjegavajte gašenje motora dok stojite na semaforu – ako mislite tako uštedjeti gorivo – i to pogotovo ako je motor hladan. Nećete uštedjeti niša, a često paljenje i gašenje hladnog motora ima negativan utjecaj na njegovu trajnost i vijek trajanja akumulatora. Revija HAK

