Kad se motor pretvori u fritezu

Možda će nekim vozačima sa starijim modelima automobila, koji nemaju start/stop funkciju, pasti na pamet na semforima ili u dužim zastojima ugasiti motor. Start/stop sustav neće intervenirati kada je motor hladan. Računalo zna da je motor najučinkovitiji kada je potpuno zagrijan. Stoga će održavati motor u radu dok ne postigne optimalnu temperaturu. Ako nemate start/stop sustav izbjegavajte gašenje motora dok stojite na semaforu – ako mislite tako uštedjeti gorivo – i to pogotovo ako je motor hladan. Nećete uštedjeti niša, a često paljenje i gašenje hladnog motora ima negativan utjecaj na njegovu trajnost i vijek trajanja akumulatora. Revija HAK