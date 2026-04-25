Kad se motor pretvori u fritezu
Pravovremeno hlađenje i izmjena ulja važniji su od njegove točke vrenja – motor otkazuje puno prije
Iako motorno ulje teoretski ključa na temperaturama od 120 do 370 °C, u praksi je to gotovo nemoguće doživjeti. Prije nego što ulje stigne do točke vrenja, motor će pretrpjeti fatalna oštećenja zbog toplinske dilatacije i gubitka podmazivanja. Povišena temperatura uzrokuje kemijsku degradaciju, oksidaciju i pucanje molekularnih lanaca, čime ulje gubi zaštitnu funkciju. Rezultat je izravno trenje metala o metal, stradavanje ležajeva i klipova te skupi kvarovi. Ključ dugovječnosti leži u ispravnom rashladnom sustavu i redovitoj zamjeni tekućina, jer prevencija sprječava “toplotni udar” vašeg limenog ljubimca. Željko Marušić za Nacional