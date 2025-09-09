Prime Time: Sud, zbunjen, normalan - Monitor.hr
Danas (16:00)

Kad istina zaboli, a laž se pozdravi

Prime Time: Sud, zbunjen, normalan

Dobrodošli u sretno kraljevstvo hrvatskog pravosuđa, gdje je satira protuzakonita ako laže, ali povijesno kontroverzni pozdravi su posve prihvatljivi jer su dio ‘narodne baštine’ ili ‘umjetničke slobode’! Očito, to što Ustavni sud ima malo drugačije mišljenje i što pozdrav vuče korijene iz jednog ne tako lijepog povijesnog razdoblja – to su samo sitnice koje ne treba uzeti u obzir. U svijetu gdje je satira morala biti istinita, a fašistički pozdrav iz Drugog svjetskog rata je bio samo bezazleni stih iz pjesme, jedino što nam preostaje je zapitati se: Je li ovo satira, ili samo… Hrvatska?


Srijeda (11:00)

Nove sezone popularne sapunice: Tko je tu gigant, a tko samo dobro napuhan balon?

Prime Time: Opet se bocka

Opet se premijer bocka, ali ne cjepivom, nego glupostima. Zamislite, uvjerava vas da postoje neki “virtualni ustaše” koje on jedini može pobijediti. Dok on pumpa taj balon, stvarni problemi, poput zabrane festivala u Benkovcu, prolaze nezapaženo. Postigao je savršenu diverziju. Sebe naziva “gigantom”, ali u mitologiji su giganti uvijek poraženi. On pokušava biti grčki junak, ali na kraju ispada da se bori s nepostojećim čudovištima koje je sam izmislio. Eto, to je naša politika: cirkus u kojem vas klaun uvjerava da je jedini heroj…

29.08. (09:00)

Igra prijestolja: Sanaderova ostavka, ili možda povratak kralja?

Prime Time: Umri i zapjevaj moja Jugoslavijo

Ustaše su kao Parni valjak – stalno imaju povratničke turneje. U epizodi koja zvuči kao scenarij za nadrealnu komediju, Ivo Sanader je izašao iz zatvora, a mi i dalje ne znamo gdje je nestao novac. Dok se on slobodno šeta, nacija se svađa oko toga ima li “Za dom spremni” dvostruko značenje. Thompsona i dalje slušaju ljudi koji pjevaju o “mrtvoj Jugoslaviji”, a nogometni navijači se brane katoličkim pozdravima dok pale zastave. Smijeha radi, djeca to uče na igralištima! Ludnica…

21.08. (16:00)

Kako naučiti voljeti ljeto u Hrvatskoj, čak i kad se sve raspada

Prime Time: Svi mrze mlade

Dobrodošli u novi “Prime Time”, gdje je turistička sezona spektakularna unatoč brojkama koje govore drugačije. O požarima se ne brine jer nam je važniji Rafale od Canadaira, a Knin je, naravno, oaza jedinstva, osim kad branitelji kritiziraju simbole branitelja. Riječki nadbiskup je pozvao da se okrenemo budućnosti, jer prošlost je očito previše komplicirana. Jasno je da su svi koji se ne slažu s ovom logikom ‘anti-Hrvati’. Na kraju, epizoda nas uvodi u epsku sudsku farsu: Thompson protiv novinarke. Što je četiri godine za DORH? Ništa! Važno je da su pravda i istina, kao i uvijek, na pravom mjestu. Ili barem tako kažu.

27.07. (18:00)

Odjeci događanja naroda

Prime Time: Istjerivači ustaša II

Ponovno zaranjamo u kaotični cirkus oko Thompsonovog koncerta, gdje se “Za Dom Spremni” ori dok premijer pleše, hvaleći organizaciju umjesto da osudi fašistički pozdrav. Policija žmiri, bojeći se “neželjenih reakcija,” dok se povijest revidira, a “domoljublje” pretvara u unosan biznis s hodočasničkim medaljonima. Od Srebrenice do “lijepih mladih Hrvata,” sve je to licemjerno prenemaganje, pozivajući na kraj ove bizarne predstave laži i zaborava.

20.07. (23:30)

Od mikrofona na Hipodromu do državnog budžeta – sve je to domovina, zar ne?

Prime Time: Istjerivači ustaša

Borna, taj neustrašivi tribun modernog doba, i u novom videu secira hrvatsku zbilju s kirurškom preciznošću – Krenuo je od Thompsonovog koncerta, tog epicentra kulturno-političkih potresa, gdje se, čini se, glazba miješala s “povijesnim avetima” (čitaj: ustašlukom, ali nećemo se valjda lagati). Naravno, nije mogao preskočiti vječnu enigmu spornog pozdrava koji je toliko puta “analiziran” da je valjda i sam pozdrav počeo sumnjati u vlastito značenje. Domoljublje je, prema Borni, postalo politička tema, a političari, poput Plenkovića i Jandrokovića, na koncertima glume da su tamo zbog glazbe, a ne zbog skupljanja bodova. Nije zaboravio ni Gabrijele Žalac, bivšu ministricu koja je, eto, plaćala privatne troškove javnim novcem – sitnica, zar ne? Vojna obuka je također tema, uz vječno pitanje zašto žene ne moraju u vojsku.

02.07. (18:00)

Trojson

Prime Time: Trojanski konj na Hipodromu

Ljeto je, svi su na moru i putovanjima, odmaraju i kako to inače biva, broj pregleda Prime Time-u propadne kao Rimčeva prezentacija robotaksija. U prvom dijelu retorički pitaju jeste li sve pohvatali vezano uz prometnu regulaciju u Zagrebu na dan koncerta, no ono što je sigurno – grad će biti okupiran (na koji već to način gledate), a najvažnije je pitanje na koga svaliti krivnju kasnije. Sam Thompson za HRT kaže: “Sve je spremno, a publika se sastoji od 300 tisuća zaštitara!“… Drugi dio posvećuju Banetu na plaži, a u trećem tvrde: Treći rat opet je propao! Za kraj, pouka: Narod ne odlučuje!

03.06. (00:00)

Plot twist: Nitko ne pobjeđuje

Prime Time: Izborna mutnja

Kad je emisija objavljena, bila je izborna šutnja, zbog čega je bilo nezgodno objaviti. No, nema ničeg kompromitirajućeg u ovoj specijalnoj emisiji. Borna Sor počinje sa zaključkom kako bi nevažeći listići bili bolji načelnici i gradonačelnici nego stvarni kandidati (dobro, određene stranke). Lokalni izbori su izbori u kojem svi pobjeđuju, prije svega izborom glazbe u stožerima. Ucjenjivanje birača nema smisla, a ako živiš u Zagrebu i živiš kao Zagrepčanin, moraš znati što je to ajngemahtec. Zagubljeni germanizmi su važniji od programa za drugu najjaču političku funkciju nakon premijerske. No, izlaskom na lokalne izbore bira se nešto također važno, a to su i – bolji mediji. Važna i nesatirična poruka za kraj.

31.05. (01:00)

Narod želi znati. I smijati se. Po mogućnosti istovremeno

Prime time: Bit će šore

DORH navodno radi punom parom: kopi-pejst metodom, s impresivnim postignućem da se nijedan veći slučaj ne pomakne s mrtve točke, osim ako nije u pitanju prepisivanje bilješki iz prošlog mandata. Zatim slijedi suptilan podsjetnik na ono što svi znamo, ali nitko ne smije reći: pravosuđe i politika su kao par iz meksičke sapunice – znaju da ne mogu zajedno, ali stalno završavaju u istom kadru. Curenje informacija iz istraga, afera do afere – sve je to postalo standardni dekor naše pravne države. O presudama u slučajevima Žalac i Šulentić se priča, ali više kao o nagradnim igrama nego pravosudnim epizodama. Uplata u USKOK i možda dobijete uvjetnu! Nema na čemu. A što je s poduzetnicima? Pa tko bi normalan u Hrvatskoj želio boriti se protiv korupcije, kad zna da onda više neće dobiti ni dozvolu za kiosk? Za kraj, tu je i natjecanje za novu hrvatsku himnu. Prigodno.

16.05. (18:00)

I nakon nedjelje i brojne lokalne malo manje pape

Prime Time: Imamo papu!

Borna u Prime Timeu secira izbor novog pape, povlačeći paralele s Trumpom. Zatim se s lokalnim izborima u Hrvatskoj vraća u povijest, ne propuštajući spomenuti istragu protiv Tomaševića. Kritizira smanjenje sredstava za tjednik Novosti, naglašavajući važnost medija. Kroz povijesni osvrt na hrvatsko plemstvo pokazuje kako je lokalna politika oduvijek bila “zanimljiva”. Završava osobnim sjećanjem na Drugi svjetski rat, stavljajući politiku u širi kontekst. Sve u svemu, Borna na svoj način propituje aktualnosti i prošlost. Spominje i Forum.hr na točno 2:00 jer se našao na listi kao zamjenik Mariji Selak Raspudić.

02.05. (17:00)

I zbori

Prime Time: Kretanje pažnje

U svom najnovijem osvrtu, Borna Sor se dotaknuo lokalnih izbora, propitujući simboliku usporenih snimaka kandidata. Komentirao je političku scenu Zagreba, fokusirajući se na odnose SDP-a i HDZ-a te perspektivu premijera. Sor se osvrnuo i na optužbe za korupciju, posebno u kontekstu izbornog vremena. Značajan dio posvetio je raspravi o pravima nezavisnih umjetnika, kritizirajući izjave ministra. Dotaknuo se i teme Thompsona te polemike oko teorija zavjere, a osvrnuo se i na kritike prethodne epizode, braneći svoj satirični pristup.