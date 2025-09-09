Kad istina zaboli, a laž se pozdravi
Prime Time: Sud, zbunjen, normalan
Dobrodošli u sretno kraljevstvo hrvatskog pravosuđa, gdje je satira protuzakonita ako laže, ali povijesno kontroverzni pozdravi su posve prihvatljivi jer su dio ‘narodne baštine’ ili ‘umjetničke slobode’! Očito, to što Ustavni sud ima malo drugačije mišljenje i što pozdrav vuče korijene iz jednog ne tako lijepog povijesnog razdoblja – to su samo sitnice koje ne treba uzeti u obzir. U svijetu gdje je satira morala biti istinita, a fašistički pozdrav iz Drugog svjetskog rata je bio samo bezazleni stih iz pjesme, jedino što nam preostaje je zapitati se: Je li ovo satira, ili samo… Hrvatska?