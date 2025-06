Ovisni o šopingu

Realan promet u trgovini na malo u rujnu ove godine, prema kalendarski prilagođenim podacima, bio je 1,3 % veći u odnosu na isti mjesec lani. Prema desezoniranim podacima, u rujnu je zabilježen rast realnog prometa od 0,3 % u odnosu na kolovoz ove godine.

Godišnji rast u rujnu ove godine, nastavak je pozitivnog trenda koji kontinuirano traje od kolovoza prošle godine. Takva kretanja djelomično su rezultat realnog povećanja neto plaća koje je zabilježeno početkom ove godine, i to kao rezultat promjene poreza na dohodak. Uz to, pozitivan utjecaj na promet u trgovini imalo je i poboljšanje optimizma potrošača na koje je djelomičan utjecaj imalo spomenuto povećanje neto plaća te same naznake tog povećanja, koje su bile poznate još prošle godine.

Slijedom svega navedenog, u prvih devet mjeseci ove godine realni promet je, prema kalendarski prilagođenim podacima, u prosjeku bio oko 2,1 % veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ipak, razina ovogodišnjega realnog prometa i dalje je niska (oko 14,8 % niža u odnosu na isto razdoblje 2008. godine) zbog nedostatne domaće potražnje koja je rezultat višegodišnjih negativnih trendova na tržištu rada, što je dovelo do smanjenja kupovne moći stanovništva. Na razini cijele ove godine, očekujemo da će promet biti veći za oko 2,1 %.

Prema podacima Eurostata, nastavlja se pozitivan godišnji trend realnog prometa u trgovini na malo (odjeljak G47) na razini EU, koji je započet u kolovozu 2013. godine. Tako je u prvih osam mjeseci ove godine realan promet, prema kalendarski prilagođenim podacima, bio oko 3 % veći (u Hrvatskoj oko 2,8 % veći) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Spomenuti rast prometa rezultat je povećanja gotovo u svim zemljama EU (za Grčku, Španjolsku i Cipar nisu dostupni podaci) izuzev Luksemburga.