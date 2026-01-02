Sve se kao nema, a šopingira se kao da nema sutra
Rast maloprodaje u prosincu: 2,55 milijardi eura i snažan kraj godine
U prosincu je promet u hrvatskoj maloprodaji bio za 8,14 posto veći nego u prosincu 2024., uz rast broja računa od 3,6 posto, pokazuju podaci HGK. Najveći rast zabilježen je u Požeško-slavonskoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na razini cijele 2025. godine maloprodajni promet iznosio je 28,3 milijarde eura (+6,5 posto). HGK rast pripisuje povećanju raspoloživog dohotka kućanstava, dok je najjači mjesec bio srpanj. tportal