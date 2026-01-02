Sve se kao nema, a šopingira se kao da nema sutra

Vindija je upravo uvela dostavu iz svojih trgovina u suradnji s Woltom u 10 gradova, pa smo provjerili što kažu u drugim lancima. Studenac je suradnju s digitalnom platformom počeo prije dvije godine, a tu je sada i Konzum, koji inače ima i svoju web trgovinu, te Tommy. Da postoji veliki prostor za rast online prodaje pokazuje usporedba s, na neki način sličnim tržištem, Češkom, gdje je 2022. online maloprodaja hrane iznosila 1,1 milijardu eura. Snažan rast online trgovine prehrambenim proizvodima u srednjoj Europi tumači se niskom bazom – ovaj tip trgovine još je nerazvijen, u odnosu na zapadnu Europu, pa se pomaci više osjete. Osim toga, online trgovina dostupna je uglavnom u većim gradovima koji su i najveća tržišta, a širenje na manja mjesta tek predstoji, dok je u zapadnoj Europi to širenje već realizirano. Forbes