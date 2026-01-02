Rast maloprodaje u prosincu: 2,55 milijardi eura i snažan kraj godine - Monitor.hr
Danas (14:00)

Sve se kao nema, a šopingira se kao da nema sutra

Rast maloprodaje u prosincu: 2,55 milijardi eura i snažan kraj godine

U prosincu je promet u hrvatskoj maloprodaji bio za 8,14 posto veći nego u prosincu 2024., uz rast broja računa od 3,6 posto, pokazuju podaci HGK. Najveći rast zabilježen je u Požeško-slavonskoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na razini cijele 2025. godine maloprodajni promet iznosio je 28,3 milijarde eura (+6,5 posto). HGK rast pripisuje povećanju raspoloživog dohotka kućanstava, dok je najjači mjesec bio srpanj. tportal


Slične vijesti

10.06.2025. (11:00)

Ovisni o šopingu

Promet u maloprodaji eurozone posustao, Hrvatska iznad prosjeka

Promet u maloprodaji eurozone u travnju je stagnirao (+0,1 %), dok je u EU-u ubrzao (+0,7 %), a Hrvatska je zabilježila rast od 1 % mjesečno i 5 % godišnje — iznad prosjeka. Gorivo prednjači u rastu, dok je potrošnja neprehrambenih proizvoda blago pala. Poljska bilježi skok od 7,5 %, a Njemačka pad od 1,1 %. Na godišnjoj razini, Cipar, Estonija i Švedska predvode s rastom, dok Luksemburg bilježi najveći pad. Eurostat još čeka podatke iz Češke i Grčke. Lider

29.07.2024. (12:00)

Kruh i mlijeko dostavljaju mi na motorima

Online maloprodaja u rastu i kod nas, mnoge tvrtke surađuju s Woltom

Vindija je upravo uvela dostavu iz svojih trgovina u suradnji s Woltom u 10 gradova, pa smo provjerili što kažu u drugim lancima. Studenac je suradnju s digitalnom platformom počeo prije dvije godine, a tu je sada i Konzum, koji inače ima i svoju web trgovinu, te Tommy. Da postoji veliki prostor za rast online prodaje pokazuje usporedba s, na neki način sličnim tržištem, Češkom, gdje je 2022. online maloprodaja hrane iznosila 1,1 milijardu eura. Snažan rast online trgovine prehrambenim proizvodima u srednjoj Europi tumači se niskom bazom – ovaj tip trgovine još je nerazvijen, u odnosu na zapadnu Europu, pa se pomaci više osjete. Osim toga, online trgovina dostupna je uglavnom u većim gradovima koji su i najveća tržišta, a širenje na manja mjesta tek predstoji, dok je u zapadnoj Europi to širenje već realizirano. Forbes

09.02.2024. (08:00)

Malo manja potrošačka košarica

Usprkos rastu cijena, hrvatski građani ne prestaju trošiti

Iza nas je dvogodišnje razdoblje visokog rasta cijena. Inflacija je pretprošle godine iznosila preko 10 posto, a dio proizvoda poput hrane i pića porastao je i znatno više. No, snažan rast cijena nije potrošače odvratio od kupnje. Gužve koje se mogu primijetiti u trgovinama, pogotovo pred neradnu nedjelju, koje podsjećaju na nekadašnje predblagdanske gužve, nisu samo subjektivan dojam, što pokazuje i statistika. Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju snažan realni rast trgovine na malo u prosincu prošle godine, od čak 9,1 posto godišnje, dok je mjesec ranije on iznosio više od 7 posto. Radi se o realnom prometu iz kojeg je isključen efekt inflacije. Forbes

16.09.2017. (08:14)

No man's land

Kako ćemo kupovati robu 2036. godine?

Različite tehnologije potpuno će promijeniti svijet maloprodaje – za 20 godina neke hipotetske tenisice proizvedene s jedne strane svijeta, doći će do kupca s druge strane svijeta i taj će kupac biti prvi čovjek koji ih vidi jer će ih proizvoditi, pakirati pa transportirati morem i kopnom neka moderna tehnologija, bez čovjeka u blizini, piše Bloomberg o godini 2036. i načinu na koji će roba tada dolaziti do kupca.

28.07.2017. (17:50)

Skok naprijed

Potrošnja građana skočila 7,8 posto – najviše u zadnjih 10 godina

U lipnju ove godine u Hrvatskoj je zabilježen skok potrošnje za 7,8 posto na godišnjoj razini, što je najviša stopa u posljednjih deset godina, obavijestio je javnost Državni zavod za statistiku (DZS). Ovaj rekordni pozitivni niz u porastu prometa od trgovine na malo traje već 34 mjeseca, ali ovako velik skok nije zabilježen još od kolovoza 2007., kad je porastao 10,5 posto. Poslovni

30.03.2017. (19:31)

Maloprodaja u veljači skočila 5,7%, iznad očekivanja

11.02.2016. (12:29)

Očima se gleda

Samo zbog krađa hrvatske trgovine izgube milijardu kuna godišnje

Na konferenciji Sigurnost u maloprodaji koja se danas održava u Zagrebu, izvršni direktor za korporativnu sigurnost u Agrokoru Marijan Benko izvijestio je da se gubici u maloprodaji radi krađa na globalnoj razini godišnje procjenjuju na 130 milijardi dolara, od čega čak 39% otpada na interne krađe zaposlenika, na eksterne se odnosi 38%, dok se uz administrativne pogreške veže 16%, a dobavljače 7%. Procjenjuje se da zbog krađa hrvatska maloprodaja gubi milijardu kuna godišnje, oko 1% ostvarenog ukupnog prometa. Poslovni

03.12.2015. (16:00)

Petnaesti mjesec rasta maloprodajnog prometa

03.11.2015. (20:12)

Maloprodaja: Ove godine rast 2,1 posto, od 2008. pad 14 posto