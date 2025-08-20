Evo ti ga na, opet revolucija
Prosvjedi u Srbiji: od revolta do samozaštite
Trenutno #Valjevo pic.twitter.com/UqzzPaKaFh
— Milica Matić (@milicaa______) August 16, 2025
U Srbiji je počeo novi val prosvjeda, koji je eskalirao nakon događaja u Novom Sadu. Tekst opisuje tri ključne točke: val demoliranja prostorija vladajuće stranke SNS, optužbe studentice Nikoline Sinđelić protiv policijskog zapovjednika za fizičko nasilje i prijetnje silovanjem, te izjavu Ane Brnabić o navodnoj sabotaži željezničke stanice. Mnogi, poput Valjevca Slobodana Brankovića, tvrde da su nasilje i demoliranje rezultat opravdanog revolta građana, a ne “ubačenih elemenata”, kao odgovor na brutalnu policijsku represiju. Biljana Đorđević, političarka, naglašava da vlast koristi sve metode za diskreditaciju, ali da podrška Nikolini Sinđelić pokazuje potencijal za otpor. Zbog nepovjerenja u institucije, građani u Valjevu organiziraju vlastitu samozaštitu. Novosti