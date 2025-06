Nešto je protutnjalo

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, pokušat će silom zaustaviti studentske blokade i prosvjede. Planovi postali sasvim jasni nakon izjave koju je prije nekoliko dana dao za TV Pink, u kojoj “praktički najavljuje masovna uhićenja novinara, profesora i dekana”. Na skupu održanom u subotu navečer, upozorio je državne institucije da “počnu raditi svoj posao, inače će uslijediti posljedice”. “Više neće biti nekažnjenog blokiranja gradskog prometa, željezničkih stanica i drugih javnih službi. Gotovo je s obojenom revolucijom. Ni izvana ni iznutra nećemo dopustiti da nam ruše državu. Neka hodaju koliko god žele, ništa im to neće pomoći” – rekao je Vučić. Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine: “Srbija je ponovno pokazala toleranciju i strpljenje, većinska Srbija je to pokazala i to je pobijedilo. Nismo poduzeli nijednu represivnu mjeru. Sada kažemo: “Dosta je!”. Studenti moraju učiti, Srbija mora raditi i moramo nadoknaditi sve što smo izgubili u posljednjih pet mjeseci.” Nova.rs