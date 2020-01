Odgovornost, što je to?

U svom otvorenom pismu spominju ”javno sramoćenje hrvatskog naroda i Republike Hrvatske”, ”poigravanje nacionalnim dostojanstvom”, “zastave Republike Srbije”, Advent, predsjedničke izbore, osjećaje, suverenitet i tako dalje. Hm. Hm. Generalima je, izgleda, smrtno dosadno, a prilično su se i pogubili. Na moguću dokonost upućuje činjenica da su sva četvorica u generalskim penzijama skoro već punih dvadeset godina. Nitko me ne tjera da to slušam kao što ni naše domoljubno uzrujane generale nitko nije puškom nagonio da obavezno kupe kartu za Lepu Brenu. Ako ne vole, neka ne idu. A da te publike ima koliko hoćeš vidimo po tome što je u oba dana Brenina Arena bila krcata. To nije po volji generalima? I da se još k tome pjeva ”Jugoslavenka”? Oh, baš nam je žao. Morat će prihvatiti da ljudi za svoj novac mogu pjevati što god hoće i da nikome, pa ni generalima, nisu dužni objašnjavati zašto – odgovara generalima Sanja Modrić u Telegramu.