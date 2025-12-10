Sanja Sarnavka iznenađena odazivom peticiji: Ljudi žele drugačije društvo - Monitor.hr
Danas (16:00)

Mole za žene, ali samo one koje šute

Sanja Sarnavka iznenađena odazivom peticiji: Ljudi žele drugačije društvo

Peticija je nastala u mojoj glavi i mom stanu kad sam čula u vijestima za ubojstvo mlade žene u Rijeci uz istovremeno održavanje molitvi na trgovima više gradova. Dok oni kleče i mole da žene priznaju kako su drugotne, kako se pokoravaju autoritetu muškarca i pokorno ga opslužuju, jedna nepokorna zadobila je 30 ubodnih rana nožem i izdahnula na stubištu svoje zgrade. Očekujem da će na vijest kako sam dobila poruku da “smrdljivu Sarnavku treba ubiti”, potpredsjednik Vlade Medved i premijer reći da sam sama kriva jer peticijom izazivam skrušene dobre duše. Sve je naopako. A očaj ljudi vidljiv je u broju potpisa na ovu peticiju. U razgovoru za Novosti kaže da sumnja da će se išta i poduzeti po tom pitanju. Žarko Puhovski komentira za N1 kako je očito da je peticija “napisana u pidžami”…


Slične vijesti

Jučer (20:00)

Neka mole gdje žele - samo ne nasred trga

Sanja Sarnavka pokrenula peticiju za micanje molitelja s trgova: Simbol Majke Božje je ruža

U Hrvatskoj je ove godine ubijeno 18 žena, a aktivistkinje ističu da institucije nisu uspjele zaštititi žrtve. Raste i nezadovoljstvo građana, pa je više od 24.000 ljudi u samo jednom danu potpisalo peticiju za premještanje molitelja s glavnih trgova (taj je broj narasao preko 40 tisuća). Aktivistkinja Sanja Sarnavka naglašava da se ne traži zabrana, nego lokacija koja ne provocira i ne šalje poruke protivne Ustavu. Upozorava i na spor pravosudni sustav te potrebu za prevencijom nasilja, dok šokantni slučajevi femicida i dalje potresaju javnost. Dnevnik. Za N1 komentirala i Istanbulsku konvenciju i gaženje ruža nakon performansa.

22.07.2024. (15:00)

Di su pare, Vigilare?

Pilsel: Izvještaj Željke Markić o klečavcima poklopila dubioza Vigilarea od 7,5 milijuna eura

Poreznoj upravi prijavljena je udruga Vigilare. Češljanjem njenih financijskih izjvešća zaključeno je da ‘brojke ne štimaju’ i da u izvještajima postoji ukupna razlika od 7.478.362 eura. Dodatno je vidljiva diskrepancija u stavkama RASHODI i “Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni” koja također iznosi desetke milijuna kuna – kaže Drago Pilsel koji nije na strani klečavaca, ali objašnjava kako su molitve na trgovima Ustavom garantirana sloboda govora, bez obzira što organizatori baš i ne razumiju kršćansku teologiju i antropologiju.

13.07.2024. (15:00)

Bez štiteva i mačeva

Molitvena okupljanja “viteza” i “ratnika” na gradskim trgovima nisu u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i Ustavom

Toleriranjem njihovog djelovanja vladajući ignoriraju stavove hrvatske javnosti, a podrška koju im je pružio Domovinski pokret predstavlja političko sponzorstvo stranke na vlasti koje “do sada nismo imali”. Antirodni pokreti, pokazuju istraživanja, globalno su umreženi i obilno financirani, a cilj im je radikalizacija društva, posebno mladih. Padanje ničice po gradskim trgovima je zloupotreba prava na slobodu okupljanja. Takva dešavanja na gradskim trgovima imaju direktan, podržavajuć utjecaj na neprihvatljive nasilne obrasce ponašanja prema ženama jer zalaganje za čednost je zapravo zalaganje za krotkost i poniznost, za trpljenje, a ne za Ustavom garantiranu ravnopravnost – zaključci su sa okruglog stola “Antirodni pokreti i nasilje nad ženama“ u Saboru. Faktograf

17.09.2023. (01:00)

Intrigantnija i drskija rukavica izazova suvremenoj demonologiji i marijanskoj teologiji još nije bačena

Boris Dežulović: Posljednje Sotonino iskušenje

  • Čak i tako shvaćena, priča svejedno nudi samo jedan zaključak: ako je to u Draženovoj sobi zaista bio sam Sotona, ako ga je živog jezikom žigosao poslije godina glavinjanja u “bludu, alkoholu, kokainu, laži, kocki, parama koje padaju s neba, životu prostitucije, prodaje roblja, pakla na zemlji, Sodome i Gomore, bla-bla-bla”, nakon čega je Dražen zatvorio striptiz klub, završio karijeru, otkrio Boga i priključio se Marijinim ratnicima, ispada – samo trenutak da izračunam – da ga je na glavni gradski trg s krunicom u ruci i molitvom na usnama utjerao sam Nečastivi. Nije se opsjednuti Dražen, shvaćate, izbičevan vrelim račvastim jezikom odao demonu alkohola, kokaina, kocke i prostitucije pa otvorio striptiz bar s curama “koje su mu donosile zaradu”, već se opsjednut i izbičevan vrelim račvastim jezikom odao klečanju na trgovima, prebiranju krunice i mrmorenju Zdravomarije.
  • No zašto bi Sotona uopće izveo svog ratnika iz svijeta javnih kuća i striptiz klubova? Zašto bi ga, eto – to mene zanima – izveo iz takvog svijeta samo da bi se ovaj s krunicom u ruci javno molio za svijet u kojemu će (baš kao nekad) imati punu kontrolu nad ženama i njihovim životima, u kojemu će žene biti zatvorene u kući i raditi, hm, kućne poslove, u kojemu će se njega pitati što će koja žena, kad i pred kim odjenuti, što će koja, kad i pred kim skinuti, kad će koja i s kim leći u krevet i koja će od njih smjeti prekinuti trudnoću, a koja neće? Intrigantnija i drskija rukavica izazova suvremenoj demonologiji i marijanskoj teologiji, barem što ja znam, još nije bačena. Novosti
10.09.2023. (14:00)

Toksična muškost ili Homo pećinoidus

Marijini ratnici duhovnog podzemlja

Neviđeno, dižu se ratnici! Tisuće muškaraca s krunicama u rukama, na ulici oformili vojsku Marije - Dnevno.hr

“Marijini ratnici” samo su jedna u nizu muških organizacija koje u Hrvatskoj vode javne molitve krunice. U zadnje vrijeme sve je više pokazatelja da se protagonisti naizgled spontanih događaja intenzivno umrežavaju i bruse zajedničke strategije. Međugorski događaj organiziraju “Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina”, jedan u nizu projekata organizacije “Muževni budite”, ispostave udruge “Hrvatska za život”, najveće mreže aktivista za borbu protiv pobačaja, koja godinama koordinira molitve ispred javnih bolnica i domova zdravlja. Njih i njihove razgranate projekte redovno financira Zaklada Rhema koju je suosnovao Ivić Pašalić. “Muževni budite” organizira i razne druge događaje za svemušku publiku, poput konferencije “Budi muškarac”. Tamo se promoviraju “predbračna i bračna čistoća” te borba protiv pornografije i masturbacije. Alojzije Ivančić, koji svaki dan vodi molitvu u Velikoj Gorici, član je udruge “Ujedinjenja”, organizacije koja otvoreno promovira Antu Pavelića i ustaški pokret. Ivančić to radi i osobno: redovno objavljuje fotografije ustaša i čestita Božić sa slikom ustaškog vojnika i portretom Ante Pavelića u pozadini. Slično je s nizom pojedinaca koje smo uspjeli identificirati. Najčešće je riječ o umirovljenim braniteljima, podržavateljima krajnje desnih ideja, mrežnim širiteljima teorija zavjere i mržnje prema Srbima. Novosti

02.08.2023. (16:00)

Muževi na koljenima

Pilsel: Zabluda je da su molitelji na Trgu muževniji od onih koji nisu pobožni

Pažljivo sam pročitao argumente dr. anglistike Krunoslava Puškara koji rukovodi moliteljima na Trgu bana Josipa Jelačića. On pokazuje da baš i ne razumije kršćansku teologiju i antropologiju. Ne razumije da nije sam otac već i majka, da muškarac i žena trebaju biti jednaki zato što to zagovara kršćanski nauk i da je krivo pojmiti da je muškarac pozvaniji od žene da u nečemu predvodi. Njihovo prisustvo pred bolnicama nije prihvatljivo i trebalo bi biti zabranjeno. Nitko normalan ne smatra da pobačaj jest dobra stvar ili da treba biti metoda planiranja obitelji. Isto tako, pobačaj nije metoda kontrole rađanja. Ipak, njihovo okupljanje na trgu nam ne daje pravo da zagovaramo njihovu zabranu, isto kao i demonstracije protiv njih. No, Puškar upada u kontradikciju jer tvrdi da akcija nije uvezena, ali da je to vidio kako se radi u Poljskoj. Drago Pilsel za Nacional, koji smatra kako će njihov pokret kod nas ostati marginalan.

11.06.2023. (22:00)

Vjerski fundamentalizam u hrvatskom društvu

Negiranje prava na nevjerovanje

FOTO Klečavci opet u centru Zagreba. Mole protiv spolnih odnosa prije braka - Index.hr

Živimo li dakle pod sve izraženijom prijetnjom vjerskog fundamentalizma? Marko Vučetić, sveučilišni profesor filozofije koji je također licencirao iz teologije, bivši nezavisni saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Zadra, na ovo pitanje odgovara potvrdno. No upozorava da taj fenomen ne smijemo promatrati kao problem religijskih zajednica, nego kao problem društva. Riječ je prije svega o političkoj kategoriji. “Klečavci i drugi derivati religijskog fundamentalizma borci su za javnu i društvenu smrt svih koji ne pripadaju njihovom monolitnom i patološkom poimanju čovjeka. Njihova ‘vjera’ ne pripada duhovnosti, nego svijetu fizisa. Vjera je za njih fizička aktivnost, a oni žele fizičku smrt i obračun (s neistomišljenicima) te okupaciju fizičkog prostora. Kod njih nema apsolutno ničeg duhovnog. Bog komunicira tišinom, a fundamentalizam zagađuje fizički i javni prostor, zato mu je i potrebna takva buka”, ističe Vučetić. Novosti

 

01.04.2023. (13:00)

Jedini muškarci koje danas možemo zamisliti u ovim zanimljivim opravama su klečavci

Prvi je travnja, prva subota u mjesecu :) Reklame za mušku odjeću s kraja 70-ih i početkom 80-ih 20. stoljeća

14.

Mnogo stvari iz prošlosti, kad ih gledamo iz današnje perspektive, djeluju prilično bizarno i smiješno. Najbolji primjer su ove urnebesne reklame za muško donje rublje iz 1970-ih i 1980-ih godina. Index Kako vrijeme prolazi, vjerujemo da će isti osjećaj nesputanog smijeha izazivati i fotografije klečavaca, trenutačnih uzurpatora javnih trgova u Hrvatskoj. Smijeh je lijek, pogotovo na Dan šala i podvala. Index

28.03.2023. (17:00)

„Pa sad ti budi žena u ovoj zemlji! Nemoš više ni gulaš skuvat, a da ti muž ne dobije po pički!“

Viktor Ivančić: Bilježnica Robija K.: Zavjera klečavaca

Moja mama i ja smo bili u gradu. Tamo smo mi na Peristilu vidili one klečavce. „Mamac, šta ovi barbe rade?“ Mama je rekla: „Mole se bogu da satare žene!“ Ja sam pitao: „Kako da ih satare?“ Mama je rekla: „Da ne nose suknje iznad kolina! Da se ne šminkaju! Da ne oblače čipkovane ređipete i maje na špaline! Da se ne seksaju pri braka! Da se ne seksaju ni u braku osin kad in muž oće napumpat dite! Da ne smiju ambortirat! Da ne smiju studirat! Da se ne smiju zaposlit! Nego samo stat doma, i rađat, i čuvat dicu, i fregavat kuću, i kuvat mužu obid, i prat mu bičve i šporke mudante… U dvi riči, da žene budu ropkinje muškima!“ Ja sam pitao: „A zašto se ne mole u crkvi, nego su na Peristilu?“ Mama je rekla: „Zato jer pošto je u crkvi ti problem već rješen! Zna se da je crkva misto di su švore sluškinje popima! I sad bi klečavci tili da se taj đir proširi i izvan crkve, pa su zato vanka! Bereš?“ Ja sam pitao: „A zašto kleče? Šta se ne mole stojeći?“ Mama je rekla: „Zato jer pošto se debilizam prinosi sa kolina na kolino!“ Novosti

 