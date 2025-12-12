Konzervativni fitness: čučanj za vrijednosti
Sloboda vjeroispovijedi je apsolutno ljudsko pravo i nikako se ne može ograničiti, ali javno iskazivanje vjere je već druga priča
Klečavci su muškarci iz bratstva “Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina” koji svake prve subote kleče na trgovima moleći za duhovni autoritet u obitelji, prestanak pobačaja, tradicionalne vrijednosti i, između ostalog, “čednost u odijevanju”. Njihove javne molitve traju već oko tri godine. Podsjetimo i da je na najnovijem klečanju u centru Zagreba jedan od muškaraca koji su klečali gazio ruže koje su bile postavljene za ubijene žena, no od njega su se organizatori klečanja ogradili. Jasno je da ovakvi istupi izazivaju nezadovoljstvo kod mnogih građana, koji ih doživljavaju kao izraz tvrdog konzervativnog aktivizma koji sve snažnije ulazi u društvo. Država može ograničiti javno vjersko okupljanje poput molitvi pod jednakim uvjetima kao i bilo koje drugo mirno okupljanje, a mogućnost zabrane ako su ciljevi okupljanja usmjereni na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, ili bilo koji oblik nesnošljivosti, ili ako postoji vjerojatnost da bi održavanje dovelo do izravne i zbiljske pogibelji od nasilja. Vedran Salvia za Index.