Konzervativni fitness: čučanj za vrijednosti

Pažljivo sam pročitao argumente dr. anglistike Krunoslava Puškara koji rukovodi moliteljima na Trgu bana Josipa Jelačića. On pokazuje da baš i ne razumije kršćansku teologiju i antropologiju. Ne razumije da nije sam otac već i majka, da muškarac i žena trebaju biti jednaki zato što to zagovara kršćanski nauk i da je krivo pojmiti da je muškarac pozvaniji od žene da u nečemu predvodi. Njihovo prisustvo pred bolnicama nije prihvatljivo i trebalo bi biti zabranjeno. Nitko normalan ne smatra da pobačaj jest dobra stvar ili da treba biti metoda planiranja obitelji. Isto tako, pobačaj nije metoda kontrole rađanja. Ipak, njihovo okupljanje na trgu nam ne daje pravo da zagovaramo njihovu zabranu, isto kao i demonstracije protiv njih. No, Puškar upada u kontradikciju jer tvrdi da akcija nije uvezena, ali da je to vidio kako se radi u Poljskoj. Drago Pilsel za Nacional, koji smatra kako će njihov pokret kod nas ostati marginalan.