Danas (14:00)

Umjetna inteligencija, stvarni problemi

Šefovi Mete i OpenAI-ja priznali: Da, AI balon bi uskoro mogao puknuti

Dok Bill Gates i drugi tehnološki lideri tvrde da će umjetna inteligencija do 2030. nadmašiti ljude i ukinuti 40% poslova, sve je više upozorenja da bi se AI balon mogao rasprsnuti. Unatoč ulaganjima većim od 750 milijardi dolara, studija MIT-ja pokazuje da 95% AI projekata ne donosi dobit. Čak i Mark Zuckerberg priznaje da sektor podsjeća na dot-com eru — s prevelikim očekivanjima, golemim dugovima i nejasnim strategijama — no smatra da je još opasnije ne ulagati. Index


Jučer (07:00)

Kad Michael Jackson oživi u 4K

Sora sve popularnija, ali OpenAI pleše po tankom ledu autorskih prava

OpenAI-jev novi alat za pretvaranje teksta u video, Sora, preuzet je više od milijun puta u pet dana i zauzeo vrh App Storea. No uz popularnost stižu i kontroverze — aplikacija generira realistične videozapise preminulih osoba i likova zaštićenih autorskim pravima. Kritike su potaknule rasprave o granicama slobode izražavanja i zaštite prava autora. OpenAI najavljuje promjene i mogućnost podjele prihoda, ali mnogi očekuju da će se stvarni “nastavak” ove priče odvijati – na sudu. Index

Četvrtak (00:00)

Kad Siri postane tvoj rođak

Ljudi više ne razlikuju AI glasove od stvarnih – deepfake postao svakodnevni zvuk

Novo istraživanje Sveučilišta Queen Mary pokazuje da većina ljudi više ne može razlikovati ljudski glas od onoga generiranog umjetnom inteligencijom. Sudionicima je pušteno 80 glasovnih uzoraka, a klonirani AI glasovi bili su gotovo neodvojivi od stvarnih – razlike su bile unutar statističke pogreške. Softver korišten u studiji zahtijevao je minimalno znanje i samo nekoliko minuta snimki stvarnog glasa. Istraživači upozoravaju da su takvi glasovi često percipirani kao dominantniji i pouzdaniji, što otvara ozbiljna pitanja o manipulaciji i sigurnosti komunikacije. Bug

Srijeda (19:00)

Nobel za robota – kome ide govor zahvale?

Nobelovu nagradu bi uskoro u budućnosti mogla dobiti i – umjetna inteligencija

Znanstvenici raspravljaju može li umjetna inteligencija do 2050. samostalno ostvariti otkriće vrijedno Nobelove nagrade. Inicijativu „Nobel Turing Challenge” pokrenuo je Hiroaki Kitano iz Sony AI-ja, a optimisti poput Rossa Kinga vjeruju da bi AI to mogao postići i ranije. Već danas sustavi poput AlphaFolda i Coscientista planiraju eksperimente i otkrivaju nove fenomene, no mnogi upozoravaju da AI još ne razumije svijet koji proučava. Skeptici strahuju da bi preveliko oslanjanje na algoritme moglo smanjiti kreativnost i prilike za mlade znanstvenike – i povećati broj pogrešaka. tportal

03.10. (01:00)

Dr. AI u ordinaciji Reddita

AI sustav Waldo prepoznaje nuspojave zdravstvenih proizvoda analizom komentara na društvenim mrežama

Trenirani model RoBERTa nadmašio je chatbotove poput ChatGPT-a, dosegnuvši gotovo savršenu točnost od 99,7 %. U analizi 437.000 postova s kanabis subreddita Waldo je detektirao 29.000 potencijalnih nuspojava, najčešće tjeskobu i paniku. Kao besplatan i transparentan alat, omogućuje praćenje rizika u realnom vremenu te nudi regulatorima bolji uvid u skrivene signale sigurnosnih problema. Bug

01.10. (19:00)

Disclaimer: Nijedna osoba nije ozlijeđena tijekom snimanja

Holivudski sindikat glumaca osuđuje stvaranje glumaca umjetnom inteligencijom

Nedavan debi “glumice” stvorene umjetnom inteligencijom (AI), nazvane Tilly Norwood, i hvalisanje njenih proizvođača o zanimanju filmskih studija za nju, pokrenuo je kritike sindikata glumaca SAG-AFTRA, koji je osudio zamjenu ljudskih izvođača “sintetikom”. Službeno predstavljanje Tilly Norwood sastojalo se od 20-sekundne pojave izmišljenog, ali uvjerljivog lika u 20-im godinama koji ne sliči nijednoj stvarnoj zvijezdi, u kratkoj parodiji o stvaranju televizijske serije umjetnom inteligencijom. Iako se sposobnost stvaranja uvjerljivog dugometražnog filma umjetnom inteligencijom još uvijek smatra dalekim, sindikat očito izražava strah prema onome što tek može doći. HRT… A mi se prisjećamo filma s Al Pacinom iz 2002 godine koji se bavi upravo – tom temom.

28.09. (15:00)

A mislili smo da je Terminator fikcija

Ako itko napravi AGI, svi umiru – knjiga o najcrnjem scenariju umjetne inteligencije

Eliezer Yudkowsky i Nate Soares u knjizi tvrde da će stvaranje umjetne superinteligencije neizbježno dovesti do propasti čovječanstva (Guardian). Prema njima, današnji AI sustavi već pokazuju “lažnu poslušnost”, a budući AGI lako bi razvio ciljeve neusklađene s ljudskim interesima. Nije potrebna zloba, samo različiti prioriteti – poput čovjeka prema orangutanima. Autori upozoravaju da je utrka nezaustavljiva, regulacija spora, a šanse da AI ostane pod našom kontrolom gotovo nikakve. Pa ipak, podsjećaju: čovječanstvo je već preživjelo nuklearke i ozonsku rupu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index

25.09. (18:00)

Daje milijarde, ali bez daljinskog upravljača

Nvidia ulaže 100 mlrd. USD u OpenAI. To otvara brojna pitanja

Nvidia planira uložiti 100 mlrd. USD u OpenAI, ali bez glasačkih prava. Početnih 10 mlrd. ide u superračunalo snage 1 GW temeljen na čipovima Vera Rubin, čija gradnja kreće 2026. Procijenjeni trošak je 50 mlrd. USD po gigavatu, od čega 35 mlrd. otpada na Nvidijinu opremu. Ukupno, Nvidia će pokriti 10 mlrd. USD po gigavatu, dok OpenAI mora osigurati preostalih 40 mlrd. Dogovor je još u pripremi, a otvorena su pitanja o strukturi ulaganja, pristupu konkurencije Nvidijinim čipovima i položaju AMD-a te Oraclea. Mreža

24.09. (10:00)

ChatGPT – novi najbolji frend koji vam potajno otima posao

Građani sve češće koriste AI, ali i dalje mu ne vjeruju previše

Novo nacionalno istraživanje o percepciji umjetne inteligencije pokazuje da 95% građana prati vijesti o AI-u, a više od polovice već koristi alate poput ChatGPT-ja. Iako AI pismenost lagano raste, povjerenje stagnira – tek 21% vjeruje sustavima, dok 37% izražava nepovjerenje. Najveći strahovi vezani su uz dezinformacije, privatnost i gubitak poslova. Pozitivni stavovi polako rastu, no 33% smatra da rizici nadmašuju koristi. Unatoč širem korištenju, većina ostaje pri besplatnim verzijama, a interes za dodatnu edukaciju ostaje nizak. tportal

23.09. (21:00)

Lokalna regulativa, globalna sudbina

Hrvatska sprema svoj AI plan, ali budućnost kroje SAD i Kina

Hrvatska izrađuje Nacionalni i Akcijski plan za razvoj umjetne inteligencije do 2032., uz kaznenopravne izmjene za sankcioniranje zloupotreba. Fokus je na digitalnoj transformaciji javne uprave, zdravstva i gospodarstva te zaštiti privatnosti. No stručnjaci upozoravaju na prijetnje gubitka kontrole nad superinteligentnim AI-jem i nestanak privatnosti u digitalnoj eri. Hrvatska je nisko rangirana na Globalnom indeksu za odgovoran AI, iako je pohvaljena zbog zaštite radnika. Ipak, ključne odluke o budućnosti umjetne inteligencije donosit će se u SAD-u i Kini, čiji razvoj modela diktira globalne standarde i rizike. Faktograf

23.09. (19:00)

Kad ti umjesto motivacijskog govornika dođe prorok apokalipse

Kum AI-ja bez filtera: Mladi, spremite se na distopiju

Geoffrey Hinton, “kum umjetne inteligencije”, upozorio je da AI neće donijeti prosperitet već masovnu nezaposlenost i dublje društvene nejednakosti. Smatra da univerzalni temeljni dohodak ne može nadomjestiti gubitak ljudskog dostojanstva jer rad daje smisao. Posebno je pesimističan prema mladima, kojima poručuje da nemaju razloga za optimizam jer je prijetnja AI-ja usporediva s invazijom izvanzemaljaca. Kritizira američku utrku s Kinom u razvoju AI-ja i ističe da čovječanstvo stoji na povijesnoj raskrsnici s mogućnošću nevjerojatno dobrog ili lošeg ishoda. Index