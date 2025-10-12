Umjetna inteligencija, stvarni problemi
Šefovi Mete i OpenAI-ja priznali: Da, AI balon bi uskoro mogao puknuti
Dok Bill Gates i drugi tehnološki lideri tvrde da će umjetna inteligencija do 2030. nadmašiti ljude i ukinuti 40% poslova, sve je više upozorenja da bi se AI balon mogao rasprsnuti. Unatoč ulaganjima većim od 750 milijardi dolara, studija MIT-ja pokazuje da 95% AI projekata ne donosi dobit. Čak i Mark Zuckerberg priznaje da sektor podsjeća na dot-com eru — s prevelikim očekivanjima, golemim dugovima i nejasnim strategijama — no smatra da je još opasnije ne ulagati. Index