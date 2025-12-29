Dijalog na pauzi, zviždaljke na maksimumu
Sindikalna 2025.: pregovori stali, štrajkovi krenuli
Na sindikalnoj sceni ovu su godinu obilježili neuspješni pregovori o osnovici plaća u javnim i državnim službama, niz štrajkova i otvoreni sukob Vlade i sindikata. Obrazovni sindikati optužuju Vladu za prekid socijalnog dijaloga i faktično ukidanje kolektivnog pregovaranja, dok Vlada tvrdi da za veća povećanja nema novca. Štrajkali su i radnici Fortenove, vatrogasci te zaposlenici hitne pomoći. Najavljene su i izmjene Zakona o radu radi transparentnosti plaća i regulacije platformskog rada. N1